"Caro sindaco, i nostri 30 bambini disabili aspettano ancora la palestra"

"Caro sindaco, ma anche cari assessori, il sabato mattina venite a trovarci. Venite dalle 10 alle 12.30 alla palestra della scuola Sabin di Monza per vedere come sono fantastici i nostri atleti speciali. Bimbi che aspettano una palestra e un luogo di aggregazione tutto loro, senza sentirsi ospiti della palestra della scuola”. Questo il messaggio di Alessandro Flego, uno dei fondatori del SanFru basket società di pallacanestro nata alcuni anni fa proprio nel quartiere monzese. Il SanFru Basket conta 400 atleti tesserati e ha avviato, con grande successo, il progetto del baskin (che conta 30 atleti), sport che si ispira alla pallacanestro pensato per permettere ai giovani normodotati e ai giovani diversamente disabili di giocare nella stessa squadra.

Il progetto poi annullato

Flego alla vigilia della Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo che vedrà Monza al centro delle cronache nazionali con l’arrivo del presidente Sergio Mattarella per l’inaugurazione di PizzAut, si rivolge al sindaco Pilotto proprio per chiedere la realizzazione di quella palestra comunale che sarebbe dovuta sorgere nel quartiere di San Fruttuoso e che avrebbe dato una "casa" anche agli atleti del SanFru Basket, tra i quali ci sono anche diversi bambini e ragazzi autistici. Un progetto che, però, ad oggi è fermo. Nell’area di via Valosa di Sopra la giunta Allevi aveva promesso e progettato la realizzazione della palestra. La giunta Pilotto ha annullato quel progetto e, come annunciato nelle scorse settimane in consiglio comunale, ha l’intenzione di realizzare la palestra ma non in quell’area. Per ora, però, il progetto è fermo.

"Servono luoghi di aggregazione"

Flego lancia una frecciata al primo cittadino, nella speranza che il tema della palestra comunale di San Fruttuoso non finisca nel dimenticatoio, ma che presto i suoi ragazzi possano allenarsi e riunirsi in uno spazio tutto loro. “Caro sindaco dopo l’inaugurazione di PizzAut posterai sui social le foto insieme al presidente Mattarella per festeggiare l’apertura di una pizzeria gestita dai ragazzi autistici - conclude rivolgendosi a Paolo Pilotto -. Ma intanto a Monza ci sono 30 bambini e ragazzi con disabilità ai quali l’attuale giunta ha negato un sogno: quello di avere una palestra. Non chiedo le tue dimissioni, ma ti chiedo di fare in fretta, di creare qualcosa anche a San Fruttuoso. Manca un campo da basket all’aperto, un parco giochi per i bambini. Si chiamano luoghi di aggregazione e nel quartiere di San Fruttuoso non ci sono. Caro sindaco quando domenica festeggerai l’inaugurazione di PizzAut pensa anche ai nostri 400 ragazzi tesserati ma soprattutto ai 30 del sanfru baskin. Che ti aspettano nella palestra della Sabin insieme a tutta la giunta per mostrarvi perché è importante lo sport e la creazione di luoghi di aggregazione anche nel nostro quartiere”.