Inaugurata in Brianza la grande palestra a cielo aperto in mezzo al verde

Questa mattina, sabato 18 Novembre è stata inaugurata la palestra a cielo aperto realizzata dal comune di Seveso all'interno del parco di Villa Dho grazie a un finanziamento di 100mila euro ottenuto da Regione Lombardia nell'ambito del progetto di “Manutenzione straordinaria del parco Villa Dho". Sarà il luogo ideale dove i cittadini potranno allenarsi e tenersi in forma in un contesto naturale, curato e tranquillo, oltre che socializzare e trascorrere parte del loro tempo libero.

Il progetto della palestra a cielo aperto

L'iniziativa si inserisce in un progetto di più ampio respiro volto alla valorizzazione di quello che è considerato uno dei siti più belli e prestigiosi della città. Una porzione di giardino - quella più prossima alla villa - è sotto la tutela dei Beni Culturali per il suo valore storico.

Nella stesura del progetto della palestra a cielo aperto si è voluto ricreare una sorta di legame con la nobile dimora ricalcando il disegno di quelli che erano, in passato, i giardini segreti delle antiche ville. La segretezza del luogo è stata creata grazie al diverso utilizzo del verde. Lo spazio centrale occupato dalla palestra è accessibile da quattro diversi punti con pavimentazione in calcestre e circoscritto da una colorata e profumata siepe di lavandula. Una siepe di carpino delimita, come se fosse un muro, lo spazio centrale.

Tra lavanda e carpino è stato ricavato uno spazio circolare percorribile a piedi, utile agli utenti per una breve corsa di riscaldamento ma anche agli operai per la manutenzione delle due siepi. Si arriva poi alla palestra dove quattro grandi aiuole in calcestre, disegnate solo da cordoli in pietra serizzo che dividono il calcestre dal prato, delimitano altrettante aree in cui sono stati installati gli attrezzi sportivi per l'allenamento di giovani e meno giovani (dai 14 anni in su).

Sono stati installati il push pull, il volante a timone, la barra a trazione, la sedia romana, abdo lombare combinato, un rematore, twister triplo e la bici ellittica. Tra un attrezzo e l'altro sono state inserite delle panchine in legno per il riposo o la socializzazione. Inoltre al centro della "piazzetta sportiva" crescerà un bagolaro che grazie alla sua grande chioma permetterà, durante i

mesi estivi, di allenarsi anche all’ombra.

"Finalmente anche Seveso ha la sua palestra a cielo aperto, realizzata con il contributo di Regione Lombardia, che ringraziamo. L'avrà in una delle aree più belle della città, sarà aperta a tutti e l'ubicazione particolare che abbiamo scelto spero favorisca una sempre maggiore fruizione delle aree verdi unitamente al rispetto e all'amore verso l'ambiente naturale. Sarà un luogo in cui si potrà stare bene oltre che praticare lo sport. Ringrazio anche l'Ufficio Ecologia del Comune di Seveso e il Gruppo Alpini per l'impegno e il grande lavoro di manutenzione del Parco di Villa Dho. L'inaugurazione di questa palestra è lo step finale di un lungo percorso di riqualificazione dell'intero parco che stiamo facendo tornare ai suoi antichi splendori" dice il Sindaco Alessia Borroni.