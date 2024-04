Luci spente, musica e macchina del fumo: la palestra in Brianza dove ci si allena come in "discoteca"

Una passione, quella per lo sport e per il crossfit, che a un certo punto ha fatto sì che le loro strade si incrociassero. E che da un'amicizia, nascesse anche l'amore. Sbocciato proprio tra una "classe" e l'altra, nel box. E un progetto, di lavoro e di vita, che Michael Ballocco e Francesca Marigliano, oggi marito e moglie, condividono dentro e fuori dal box di Burago di Molgora, in Brianza.

E il Buriacus, aperto nell'agosto del 2017, nella filosofia del suo fondatore, non è solo un box di crossfit ma anche un luogo di condivisione dove fare sport, mettersi alla prova e sfidare se stessi, con il supporto del gruppo. "Un luogo dove stare insieme. Mi piace definirlo una grande compagnia, un piccolo mondo dove si incontrano persone a cui piace l'allenamento ma per cui lo sport non è l'unico fine: si viene anche per stare insieme e condividere esperienze. In due parole: una famiglia sportiva" racconta Micheal Ballocco, 37 anni ancora da compiere e titolare del box di via Primo Villa, a Burago di Molgora.

Un nome - il Buriacus - scelto per caso, dopo tanti tentativi di trovare quello giusto, che è anche un omaggio al comune dove ha sede perchè in origine Burago era un fondo e pare fosse chiamato buriacus, dal nome del proprietario, un tale Burius. E oggi il Buriacus è un box di crossfit che conta circa 150 iscritti e ancora prima di essere una palestra è una filosofia non solo di allenamento. Ma di condivisione.

Senshero, quando la palestra diventa una "discoteca"

Insieme alle lezioni delle classi quotidiane, con workout che cambiano ogni giorno, nel box brianzolo durante l'anno gli allenamenti si trasformano in veri e propri eventi, tutti messi a punto da Michael Ballocco. Così, in occasione del Senshero le luci si spengono (e sono vietate), il box resta al buio, illuminato solo da qualche fascio led, e la palestra viene invasa dal vapore delle macchine del fumo. E la musica sale, insieme all'adrenalina mentre il divertmento si confonde con la fatica.

"Tutti gli eventi che abbiamo creato nel 2020 hanno un logo e sono format irreplicabili" spiega Ballocco che prima di diventare un professionista del mondo del fitness e del crossfit era un geometra e lavorava con i numeri e i calcoli nei cantieri. "Non esistono eventi simili in altre realtà, qualcuno ha provato a copiarli ma senza successo". E così, durante il covid è nata l'idea del Senshero. E non solo.

"Nel lockdown le discoteche sono rimaste chiuse a lungo mentre le palestre erano aperte e così ho voluto provare a fondere le due cose: abbiamo spento le luci, azionato la macchina del fumo e acceso la musica. Ho deciso di fondere il format dell'allenamento hero - che è un workout tostissimo - con la parola sensoriale" racconta Ballocco. E il risultato è stato non solo un neologismo, "Senshero", ma anche un evento dove l'allenamento si trasforma, in un'atmosfera da discoteca, dove la fatica del workout diventa un'esperienza sensoriale e dove il ritmo della musica scandisce le ripetizioni e l'adrenalina sale.

Ma, oltre ad allenarsi in palestra come se si fosse messo piede in una grande discoteca, in Brianza durante un workout al Buriacus può capitare anche di sparare. "Abbiamo ideato anche il format dello Sniper, nel 2019" spiega Ballocco. "Si tratta di una fusione tra capacità di tiro e allenamento sotto sforzo: in base a come si spara migliora o peggiora la performance del workout, con dei bonus o delle penalità che incidono nel punteggio".

Per l'allenamento - organizzato una o due volte l'anno dalla società sportiva e aperto ai suoi iscritti - si utilizzano dei fucili da softair. "E' un evento che svolgiamo in totale sicurezza, con un briefing prima di iniziare e una parte tecnica a cui segue l'allenamento combinato" precisa il coatch. "Dedicare una giornata intera con più workout alla capacità di tiro, è una idea tutta nostra, una novità del Buriacus anche se in ambito internazionale, in qualche prova di gara è stato inserito il tiro".

"Voglio che i miei ragazzi vivano sempre un'esperienza attraverso lo sport" ha spiegato Ballocco che proprio nel periodo della pandemia, nonostante le difficoltà e lo spettro del lockdown e le chiusure imposte, ha inventato un nuovo modo di concepire il crossfit in Brianza, grazie anche all'incontro con Francesca, conosciuta proprio tra un workout e l'altro e diventata la compagna di vita e di progetti, anche lavorativi.

"Ho conosciuto Francesca nel 2020, quando abbiamo chiuso per il covid e ci siamo reinventati con dei video-corsi. Lei si è iscritta, anche se ancora non era una allieva del box, era lunica esterna che seguiva le videolezioni. Poi quando abbiamo riaperto ha iniziato a frequentare la palestra, è nata un'amicizia e poi qualcosa di più". E a settembre i due si sono sposati.