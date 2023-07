Monza (della pallanuoto) campione d'Italia

La Monza della pallanuoto sul gradino più alto del podio. La formazione Granchi Under 18 dell’NC Monza vincono la Final 8 nazionale e conquistano per la prima volta il titolo di Campioni d’Italia di categoria. È il punto più alto dei 25 anni di storia della società monzese.

I ragazzi di coach Fabio Frison (premiato miglior tecnico del torneo) si cuciono lo scudetto sulla calottina domando i rivali di Dalmine in un quarto tempo degno da finale tricolore. A metà dell’ultima frazione i bergamaschi riescono a recuperare il -3 guadagnato dal Monza ma i ragazzi capitanati da Andrea Celli (MVP) tengono duro e mettono a segno il break finale del +2. Poi sono solo lacrime di gioie per team e tifosi davanti alla piscina di Santa Maria Capua Vetere.

Coach Fabio Frison, premiato come miglior tecnico della Final 8

“Vincere uno scudetto? Ce lo eravamo promesso 25 anni fa. Avevamo appena fondato il Nuoto Club Monza, eravamo in 6 e a pallanuoto si gioca almeno in 7 - commenta il coach Fabio Frison - A parte questi ricordi, dico che questa vittoria parte da lontano, quando abbiamo messo insieme questo gruppo di allora bambini appassionati e talentuosi sui quali come società abbiamo investito giorno dopo giorno. Oggi abbiamo coronato il nostro lavoro. I ragazzi hanno giocato alla perfezione, resistendo e dando tutto nei finali di gara. Ricordo che abbiamo vinto la semifinale a due secondi dalla sirena e 90” secondi prima eravamo sotto di un gol. Anche nella finale i nostri avversari hanno recuperato il -3 a metà ultimo quarto e solo la freddezza e la determinazione del gruppo ha consentito alla squadra di andare sul +2. Voglio anche dire che eravamo partiti con l’idea di vincere questa Final 8 e non ci ha fermati nemmeno il fatto che la Nazionale Under 18 ci avesse impedito di schierare per un impegno internazionale un nostro titolare forte come Mattia Di Corato. Nemmeno la sua assenza che poteva pesare ha scalfito la voglia di vincere dei miei ragazzi. Ringrazio anche il mio vice Stefano Ingegneri, col quale abbiamo costruito tutto questo, inclusa la finalissima di quest’anno per tentare la promozione in A2 con la prima squadra. Un pensiero commosso anche a Diego Tisiot, il coach che scoperto questi ragazzi e che ci ha lasciato tre anni fa. Abbiamo vinto il titolo proprio nella sua piscina di casa. La dedica? Alla mia famiglia che ha sopportato le mie assenze. A loro e a me dico che non è ancora finita perché abbiamo alle finali nazionali anche le nostre Under 20 e Under 14.

“Siamo andati alle finali determinati a vincerle - aggiunge Andrea Celli, capitano e MVP del torneo -. Ed ero certo che ce l’avremmo fatta anche quando abbiamo rischiato di perdere la semifinale”, vinta invece a due secondi dalla sirena grazie ad una sua rete. “Siamo un gruppo che si conosce da quando stavamo appena a galla. Oggi è un cerchio che si chiude. Abbiamo conquistato questo scudetto nella piscina nella quale il nostro coach purtroppo scomparso Diego Tisiot aveva giocato in serie A1. Quando ci hanno comunicato che avremmo svolto le finali proprio qui, a Santa Maria Capua Vetere, sapevamo che sarebbero state giornate speciali.”

Ecco la formazione vincitrice del torneo: Giorgio Luigi D'Urso, Gabriele Ongaro, Alessio Vignati, Alessio Mastrangelo, Andrea Vicardi, Federico Rovis, Gabriele Lascala, Paolo Orsini, Riccardo Maggi, Andrea Celli (Cap), Simone Montanino, Riccardo Bestetti, Joshua Demaio, Luca Castenedoli. Tecnici: Fabio Frison (Head) e Stefano Ingegneri. Dirigente accompagnatore: Stefano Celli