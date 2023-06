Sulle sponde del Lambro una nuova panchina blu, ecco perché

C'è sedere e sedere. E a volte sedersi è un vero e proprio atto politico. Specie se lo si fa a Monza, e più precisamente lungo le sponde del Lambro, in via San Gerardo dei Tintori, dove ora fa bella mostra di sé una nuova panchina blu. Una boutade? Nient'affatto.

Quella panchina è infatti nient'altro che la panchina europea cittadina, inaugurata nel pomeriggio del 3 giugno con l'obiettivo di favorire nei cittadini il senso di appartenenza all'Unione europea. A volerla il Movimento federalista europeo Monza e Brianza, guidato dal giovane Alessio Alberti, insieme alla sezione di Monza e Brianza della Gioventù federalista europea, capitanata da Debora Striani. Ideatrice dell'iniziativa che pure insieme ad Alberti e ai militanti Francesco Condò e Claudio Balice si è impegnata in prima persona con pennello e vernice blu, e con lo stencil per realizzare il ben noto cerchio di stelle simbolo dell'Europa, a cambiare in settimana il look della panchina.

"L'iniziativa ha già toccato diverse città della Brianza per sensibilizzare i cittadini sull'importanza del progetto europeo, finalizzato a garantire pace e unità tra i popoli, e sull'importanza e la bellezza di sentirsi parte di un'identità comune - ha spiegato lo storico monzese Ettore Radice, affiliato al Movimento federalista - A Monza abbiamo deciso di dedicare la panchina alla memoria di Alcide De Gasperi, uno dei padri fondatori dell'Europa, con il beneplacito del sindaco Paolo Pilotto". E proprio il primo cittadino, sabato pomeriggio, è intervenuto all'inaugurazione della panchina insieme all'assessore all'Ambiente Giada Turato. Che, ripercorrendo nel suo discorso la storia dell'Unione Europea, ha voluto celebrare l'iniziativa con un occhio rivolto al futuro e in particolare allo sforzo comune degli Stati membri per l'incremento della sostenibilità ambientale: "A più di 70 anni dall'istituzione della C.e.c.a. (Comunità europea carbone e acciaio) gli Stati membri si uniscono nella cooperazione non più per condividere le risorse minerarie, ma rinnovabili".

La panchina è stata dotata di uno speciale Qrcode. Scansionandolo si viene indirizzati a un filmato speciale contenente in più bei discorsi di De Gasperi.