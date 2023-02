Quella 'particolare' panchina ricoperta di piastrelle rosse davanti al comune

Si chiama Frammento, pesa 400 kg, è realizzata in cemento grigio con tecnica GFRC ed è ricoperta da piastrelle di ceramica di diverse sfumature di color rosso.

Si chiama Frammento la nuova panchina inaugurata questa mattina, venerdì 17 febbraio, a Monza in piazza Trento e Trieste. La panchina è stata prodotta dall’azienda Toscana cemento line ed è stata donata alla città di Monza, selezionata in Italia per “essere una città dinamica, vivace e attenta ai problemi della società e per la sua sensibilità verso i temi di design”.

“Siamo felici di accogliere nel centro di Monza questo importante simbolo - spiegano il sindaco Paolo Pilotto e l'assessore Andreina Fumagalli -. Un monito per tutti per ricordare che il 25 novembre non è un giorno dell’anno sul quale accendere i riflettori, ma un impegno che richiede costanza e quotidianità, anche alle Istituzioni, nel contrastare e prevenire ogni giorno la violenza sulle donne”. Il Founder Giulio Pucci, presente alla cerimonia, ha spiegato che l’azienda specializzata nella lavorazione del cemento per la realizzazione di prodotti personalizzati di design, ha studiato, insieme all’architetto Pietro Cipolletta, un progetto da donare ad alcune rappresentative città italiane per ricordare quotidianamente i tanti episodi di femminicidio.

“Attraverso le colorazioni, le forme e le dimensioni mai uguali, l’intento è rappresentare la varietà, ma soprattutto l’unicità del mondo femminile dove ogni donna è un tassello unico e insostituibile della nostra società” , ha spiegato Pucci. “Vi è un messaggio positivo di speranza che questo progetto porta con sé: la forza della collettività ricuce le ferite e restituisce l’unicità di ogni donna. Questo messaggio è rafforzato dal disegno geometrico nel quale vanno a collocarsi le piastrelle”, ha aggiunto l’architetto di Arcworks Pietro Cipolletta.

L’azienda si impegna a devolvere il 10% del ricavato delle vendite al Cadom (Centro Aiuto alle donne Maltrattate), sodalizio presente da decenni anche a Monza che sostiene le donne vittime di violenza.