Una grande pagnotta per celebrare i 100 anni dell'Autodromo di Monza

Dopo la pagnotta per festeggiare la promozione del Monza in serie A, adesso arriva quella per celebrare i cento anni dell'Autodromo di Monza. A realizzarla ancora una volta Gianfranco Beretta, a capo dello storico forno Beretta di Lesmo.

Grande sportivo e appassionato di motori per Beretta inizia un periodo di intenso lavoro nel suo forno. Non solo per preparare ogni notte michette, focacce, pane, pizze e dolci. Ma anche per rendere omaggio con la sua arte dell'impasto al mondo della Formula 1. "Ho appena realizzato una grande forma di pane con la scritta '100 anni Autodromo Monza e F1' - spiega Beretta a MonzaToday -. Un piccolo modo per dismostrare che sono orgoglioso del nostro Autodromo". Ma il fornaio - che nella vita fa anche il giornalista - non si ferma. Dopo aver sfornato la pagnotta dedicata al Tempio della Velocità adesso inizia a preparare i panini a forma di auto di Formula 1.

Il oane celebrativo dell'Autodormo realizzato da Gianfranco Beretta

Il pande dedicato all'Autodromo però non è finito in tavola: resta esposto in vetrina, un modo per dare il benvenuto ai tifosi che nelle prossime settimane passeranno anche da Lesmo.

Una vita dedicata al lavoro - o meglio al doppio lavoro - quella di Gianfranco Beretta. Ogni notte nella bottega di famiglia a impastare e infornare pane e lievitati. Poi nel pomeriggio e nei weekend la sua seconda passione: il giornalismo e soprattutto i grandi eventi del territorio. Con un'attenzione particolare al mondo dello sport. Con le telecamere della sua Brianza Channel da anni segue i grandi eventi sportivi (tanti i Gran Premi di Formula 1 che lo hanno visto a bordo pista e sulle tribune), il Festival dello Sport, ma anche sport minori. "Amo la Brianza, lo sport e l'Autodromo. E questo è solo un piccolo gesto per dimostrare quanto è importante questo pezzo di storia del nostro territorio", conclude.