Quali sono le pasticcerie di Monza e della Brianza dove trovare il panettone artigianale

Dove trovare il vero panettone artigianale a Monza e in Brianza? Apa Confartigianato Milano Monza e Brianza prova a dare una risposta con la mappa di “Natale Artigiano”, una guida online per orientarsi e scegliere in queste feste i veri prodotti artigianali.

Si tratta di una piantina digitale di facile accesso che riassume alcune delle botteghe artigiane del territorio specializzate nella produzione di dolci, cibi e bevande natalizie. Si va dal classico panettone artigianale, fino a pandori, dolci ripieni, panettoni salati, ma c’è spazio anche per prodotti speciali come birre artigianali, caffè e vini natalizi. Nella mappa i territori di Monza e Brianza e Milano Metropolitana su cui opera Apa Confartigianato, l’associazione di rappresentanza della micro, piccola e media impresa aderente a Confartigianato Imprese.

Dove trovare il panettone artigianale a Monza e in Brianza

Pasticceria La Ferrea (Monza, via Goldoni 23)

Luzzara (Monza, via Buonarroti 26)

Nava (Monza, via Amundsen 8)

Moderno (Monza, piazza Roma)

Il Fornaio di via Galilei (Nova Milanese, via Galilei 6)

Sala (Lissone, via Manzoni 30)

Vivi il solce di Limonte Viviana (Desio, via Tagliabue 208)

San Rocco (Lissone, via Settembrini 21)

Fossati (Biassono, via Cesana e Villa 50)

Ninni’s Cake (Bernareggio, via Risorgimento 48)

Piccolo Forno di Bertin (Cesano Maderno, via Monte Rosa 7)

Il Griso (Seveso, via Nicolò Tommaseo 13)

Panificio Giraldo (Seregno, via Fermi)

Santa Valera (Seregno, via Santa Valeria 73)

Arte del dolce di Corbetta Silvio (Seregno, via Monti 12)

Dolce Brianza (Carate Brianza, via Milano 19).