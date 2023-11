Sono arrivati il panettone e il pandoro che fanno bene anche all'inclusione

Natale si avvicina e c’è chi già pensa a che cosa portare in tavola. Per chi vuole il dolce potrà essere non solo buono ma anche solidale. Sono appena arrivati i panettoni e i pandori dell’inclusione firmati PizzAut. Come è ormai tradizione sulle tavole natalizie dei monzesi e dei brianzoli torna l’appuntamento con la solidarietà a sostegno del grande progetto di inclusione sociale e lavorativa messa in piedi da Nico Acampora, il “papà” di PizzAut le due pizzerie (di Cassina de’ Pecchi nel Milanese e di Monza) gestite da persone autistiche.

I panettoni e i pandori di PizzAut si possono acquistare direttamente nei due locali, oppure nelle Coop della Lombardia. “Quest'anno il panettone di PizzAut può arrivare velocemente in tutta Italia grazie alla preziosa collaborazione con Cortilia e con Clo che lo porteranno fino all'uscio di casa tua – spiega Nico Acampora -. È possibile ordinarlo direttamente sul sito www.benvenuto.cortilia.it. Per le aziende che lo vogliono ordinare per fare i regali di Natale a clienti è dipendenti è possibile inviare un’email a regaliamo@pizzaut.it per ordinarli e poi passare a ritirarli; oppure scrivere un’email a partnership@cortilia.it se vuoi spedirli direttamente all'indirizzo che preferisci”.