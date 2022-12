Dove acquistare il vero panettone della tradizione artigianale a Monza e Brianza

Il panettone certamente non mancherà sulle tavole dei monzesi e dei brianzoli, magari anche accompagnato da altri dolci della tradizione natalizia. Ma per scoprire dove acquistare il vero panettone artigianale la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha stilato, come ogni anno, una mappa. Sono oltre 130 i locali (pasticcerie e panetterie) del territorio che producono il vero panettone artigianale, secondo la ricetta della tradizione indicata nell’apposito disciplinare.

“La Camera di commercio propone anche quest’anno la mappa del panettone tipico per valorizzare e promuovere un simbolo di Milano e l’eccellenza di tutta la filiera produttiva ad esso legata - ha dichiarato Marco Accornero, consigliere della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi -. L’enogastronomia è un fattore importante di promozione del territorio. Le iniziative che,come Camera di commercio, sosteniamo da questo punto di vista puntano alla promozione della qualità come importante valore a sostegno della competitività delle nostre imprese”.

Sono quasi 3 mila (2.834) le imprese attive nel settore, dalla produzione di prodotti freschi fino al commercio al dettaglio, e contano oltre 11.000 addetti. Solamente nel territorio di Milano, le imprese sono più di 2.000 e impiegano circa 9.000 dipendenti. Quasi il 60% di tutto il settore a Milano Monza Brianza Lodi è rappresentato da imprese artigiane: sono 1.652, di cui 1.279 a Milano. È quanto emerge da un’elaborazione dell’ufficio Studi della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi aggiornata al 30.09.2022.

Dove acquistare il vero panettone artigianale a Monza e Brianza:

Ecco la mappa stilata dalla Camera di commercio di Milano, Monza e Brianza, Lodi:

I DULS DE SANT BIOEUS: Monza Via Volta 3

PANE E TULIPANI: Monza Via Cairoli 8 e Via Appiani 25, Via Volturno 37

PASTICCERIA OLMEA: Monza Via Vittorio Veneto 20

LA BOTTEGA DEI DOLCI DI TRABATTONI VALENTINA: Seregno Via San Vitale 125

PAN TRAMVAI: Seregno Via Carroccio 46

ARTE DEL DOLCE: Seregno Via V. Monti 12

PASTICCERIA CAFFETTERIA GELATERIA CASTANO: Besana Brianza Piazza Cuzzi 3

PASTICCERIA BORROMEO: Cesano Maderno Via Borromeo 29, Cesano Maderno

PASTICCERIA CAROZZI: Muggiò Via Giuseppe Mazzini 1, Muggiò

PASTICCERIA BAR ARTIGIANALE NAVA: Monza Via Amundsen 8

PASTICCERIA SAN ROCCO: Lissone Via Settembrini 21

PASTICCERIA SALA: Lissone Via Manzoni 30

VIVI IL DOLCE: Desio Via Tagliabue 208

IL FORNAIO DI VIA GALILEI: Nova Milanese Via Galileo Galilei 6,