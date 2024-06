La guida dei migliori panifici di Monza e Brianza (premiati dal Gambero Rosso)

Panifici d’eccellenza a Monza e in Brianza. Anche quest’anno due forni del territorio conquistano il massimo riconoscimento dei Tre Pani con una menzione d’eccellenza nella Guida Pane e Panettieri d’Italia 2025 del Gambero Rosso. Una bibbia dell’arte bianca che annovera tra le botteghe del pane migliori d’Italia anche due laboratori di Monza e Triuggio insieme a due menzioni di altrettanti forni della Brianza la cui presenza nella guida è una novità di quest’anno.

“Perché gli alveoli possono essere, sì, indicativi della qualità della lievitazione, ma non sempre, a maggior ragione se le farine utilizzate sono a basso contenuto proteico, come la segale. Per riconoscere il buon pane bisogna annusarlo: deve sapere prima di tutto di grano”, scrive nella prefazione Annalisa Zordan, curatrice della Guida, ponendo l’accento sull’importanza dell’olfatto e del gusto nella valutazione di un buon prodotto. Un pane fragrante, dal profumo intenso di grano, è già di per sé un ottimo indizio.

Pane e Panettieri d’Italia 2025 è una preziosa bussola per gli amanti del pane buono, alla scoperta di fornai artigiani che ogni giorno, con passione e dedizione, portano sulle nostre tavole un pezzo d'Italia. Da Nord a Sud tutta la geografia è ben rappresentata con i Tre Pani che crescono: 67 rispetto ai 61 del precedente anno, con 6 nuovi ingressi. E a Monza a conquistare i Tre Pani del Gambero Rosso è ancora una volta il Foro Del Mastro, a Triuggio Cerere l’Atelier del Buon Pane. Tra le nuove eccellenze menzionate in guida spiccano Forneria Meroni di Carate Brianza e del PanCaffè da Ponto a Cogliate.

Il Forno Del Mastro di Monza

"Madre pasticcera e maestri di fama hanno incoraggiato la passione innata di Adriano Del Mastro. I suoi pani rispecchiano i valori un’attività artigiana pienamente contemporanea. Difficile resistere al richiamo delle creazioni tra proposte quotidiane e pani speciali di grande personalità, tutti accomunati da farine bio di piccoli agricoltori. Dalla pagnotta “madre” Del Mastro, 5 kg di sapore tutto da condividere, al goloso Millesemi, l’Integro di frumento macinato a pietra, l’Agricolo con farine di segale e farro, il soffice pan brioche e il pane in cassetta. Imperdibili il pane al cioccolato, il pan frutto, alle noci e all’uvetta. Non da meno le pizze al taglio. Presente anche al Mercato Coperto della Darsena di Milano".

L'atelier del Pane a Triuggio

"Da 13 anni in Lombardia il messinese Roberto Briguglio ha sposato il progetto di Cerere con una passione incontenibile. È una sperimentazione continua nel segno di una tecnica e di un gusto superiori, con il rifiuto di ogni forma di spreco, quella che anima Cerere, vero e proprio “atelier del pane”. Cuore dell’offerta gli iconici e irresistibili pani sfogliati al burro (nati dagli scarti della lavorazione delle brioche), come quello straordinario che ricrea un raviolo scomposto (con ricotta, salvia, spinaci e parmigiano). Tra i pani speciali quello con gorgonzola e pere o quello con ‘nduja, olive e cipolla caramellata. Tutti con lievito madre. A completare l’offerta, pizze in teglia, alla romana, focacce (da assaggiare quella con cime di rapa e peperoncino), crostini di pane, biscotteria, torte da forno. Su prenotazione, l’irresistibile cestino del pane".

Altri due panifici brianzoli nella guida del Gambero Rosso

Sono 14 le novità contenute nell’edizione 2025 della guida e tra queste ce ne sono anche due brianzole. Si tratta della Forneria Meroni di Carate Brianza e del PanCaffè da Ponto a Cogliate. Di seguito le altre new entry: Rio Bakery di Bergamo, Panificio Cazzaniga di Casate Novo (LC), Fer Forneria Artigiana e Ilde a Lodi, con doppio ingresso in città, GranAria a Merate (LC), BUM Buoni un mondo, Sfoorno e Silini Bakery, a Milano con triplice novità, Cascina Sant’Alberto a Rozzano (MI), La forneria a Solto Collina (BG), Panificio Bresesti a Teglio (SO) e infine Il Girasole di Travacò a Travacò Siccomario (PV).