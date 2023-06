Il papà che ha deciso di farsi tatuare il volto del figlio morto in moto

"La scelta è stata difficile. Questo dolore sarà incolmabile. La nostra famiglia ormai è spenta a causa di questo vuoto che niente e nessuno potrà mai saziare. Ho deciso di farmi tatuare il volto di Cristian per portarlo sempre con me, inciso sulla mia pelle, visto che per mano non potrò più farlo".

Queste le poche e strazianti parole che Massimo Donzello ha rilasciato a MonzaToday. In queste brevi frasi il dolore di un padre, e più in generale di una famiglia, che ancora non riesce a darsi una spiegazione di fronte a quella tragedia. L'unica certezza è che il sorriso e l'allegria di Cristian dal 13 marzo non ci sono più. Cristian è stato strappato via troppo giovane alla vita mentre era in sella alla sua moto.

Il papà di Cristian ha perciò deciso che se quella mano del figlio non l'avrebbe mai più potuta stringere, avrebbe voluto il suo volto tatuato sul corpo, precisamente nell'avambraccio interno. Per questo motivo nelle scorse settimane si è rivolto a Roberto Aquilino, in arte Rob Compton del Compton Tattoo di via Adda a Monza. Aquilino, tatuatore molto noto nell'ambiente, aveva con la famiglia Donzello un legame speciale. Per anni erano stati vicini di casa e aveva visto crescere Cristian. Poi Roberto si è trasferito, ma quando ha saputo del drammatico incidente che aveva coinvolto quello che per lui rimaneva il bambino della porta accanto, ha chiamato subito il papà per dimostrargli la sua vicinanza. Poi nelle scorse settimane è stato proprio Massimo Donzello ad andare nel negozio di Sant'Albino per chiedere a Roberto di tatuargli il volto di suo figlio. Un grande impegno e la scelta, condivisa con il padre, di realizzare quel volto non nel suo studio, ma in occasione di una grande festa: quella dello Style Tattoo Expo, la grande fiera del tatuaggio in programma sabato 10 e domenica 11 giugno all'Arena di viale Stucchi. Roberto Aquilino ha realizzato il tatuaggio proprio durante una delle gare tra tatuatori in programma nella giornata di sabato.

"Sono felice di aver realizzato questo sogno del padre di Cristian in una location dove si respira aria di festa e allegria - aggiunge Roberto Aquilino -. Un ambiente giovane, vivace, proprio come era Cristian. Dopo la sua morte ho scoperto che era un ragazzo meraviglioso, che si circondava di tanti amici che gli volevano bene. Sono tanti i ragazzi che quando varcano la soglia del mio studio mi raccontano di essere amici di Cristian Donzello".