Il mistero dei papaveri di lana in giro per la città

Piccoli papaveri di lana. Realizzati a mano da donne che con la loro abilità a sferruzzare hanno deciso di rendere omaggio ai monzesi morti per mano del nazifascismo.

Un delicato e 'caldo' fiore posizionato davanti alle pietre di inciampo, alle case dove vennero prelevati i monzesi poi destinati a morte, alle fabbriche dove lavoravano fuori dalle quali vennero poi arrestati. Piccoli papaveri di lana realizzati dalle signore e dalle ragazze del gruppo "Sul filo dell'arte" di Vedano al Lambro. Il progetto è nato nove anni fa, nel 2013, da un gruppo di amiche appassionate dei ferri e della lana, che hanno dato libero sfogo alla loro creatività attraverso l’urban knitting. Una forma di "arte" molto diffusa all'estero ma che anche in Italia sta raccogliendo un buon consenso. Anche a Monza e Brianza le appassionate (di ogni età) si sono ben presto riunite: tante le donne che si sono fatte prendere dalla passione per la lana e i ferri e che nel corso di questi anni hanno fatto 'colpi' colorati in città vestendo di lana colorata i panettoni dell'Arengario, i leoni del Ponte dei Leoni e gli alberi dei Boschetti della Villa Reale.

Adesso il team ha confezionato i papaveri poi posizionati in diversi punti della Resistenza monzese con per esempio nel Parco di via Azzone Visconti, davanti al Binario 7, sul ponte del Lambro in via Mentana, a Sant'Alessandro o davanti all'ex carcere. Una carrellata di fiori di lana, immagini e ricordi condivisi con un video sulla pagina Facebook dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia di Monza.