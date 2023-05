Interventi sugli alberi nel comune brianzolo: che cos'è la takahashia japonica

Piante e alberi imbiancati da "merletti" bianchi. In questi giorni sono numerose le segnalazioni dei cittadini e le piante visitate dalla takahashia japonica, un parassita alloctono arrivato dall'Asia anche detto cocciniglia dai filamenti cotonosi.

A Nova Milanese il comune ha predisposto un sopralluogo e pianificato un intervento. "Giovedì 4 maggio l'ufficio tecnico ha effettuato un sopralluogo insieme all'agronomo comunale, rilevando effettivamente la presenza della Takahashia" si legge nella comunicazione diffusa tramite i canali social dell'ente. "E' stato programmato un intervento con sapone molle entro una settimana. Si è comunque in attesa di definire il giorno esatto in base alle previsioni meteo al momento ancora molto variabili, in quanto serve qualche giorno di bel tempo per evitare che la pioggia dilavi il prodotto".

"E' comunque utile sapere che la Takahashia è un parassita alloctono, cioè arrivato dall'Asia. Non ha pertanto predatori naturali dalle nostre parti. E' anche piuttosto difficile da debellare in modo definitivo, complice anche il cambiamento climatico. Attualmente è diffusissima in tutta l'area del nord Milano. Si rassicurano i cittadini che il parassita è dannoso per le piante ma totalmente innocuo per le persone" hanno specificato dal municipio.

"Dalle prime osservazioni condotte in Lombardia l’insetto compie una sola generazione all’anno. In primavera, verso fine aprile inizio maggio, le femmine adulte producono i caratteristici ovisacchi. A fine maggio le neanidi escono dalle uova e migrano verso le foglie posizionandosi sulla pagina inferiore ove, con l’apparato pungente-succhiante, si alimentano della linfa rimanendovi fino al mese di ottobre epoca in cui ritornano sui rami per svernare continuando a nutrirsi della linfa" si legge in un documento del Servizio Fitosanitario Regionale. Ancora: "In caso di forte infestazione la cocciniglia può provocare il disseccamento di foglie e di giovani rami ma i danni maggiori sono causati dalle neanidi di prima età che si posizionano sui giovani germogli delle foglie e sulle gemme fiorali causandone il disseccamento e la caduta e di conseguenza anche la mancata produzione dei frutti".

Non è pericoloso per l'uomo

La takahashia japonica sta tornando ad infestare le piante di Monza e della Brianza. Negli ultimi giorni sono numerosi i post sui gruppi social cittadini e della provincia di utenti che pubblicano le immagini di piante, sia sul suolo pubblico che all’interno dei giardini privati, “divorate” dai parassiti che avvolgono i rami. Nulla di nuovo. Da anni questo insetto ha fatto ingresso anche nei nostri territori e non avendo trovato un antagonista naturale continua a proliferare. Un insetto che è arrivato in Italia alcuni anni fa, e dopo essersi diffuso soprattutto nelle zone dell'aeroporto di Malpensa e nelle cittadine di Legnano e di Cerro Maggiore, nel Milanese, da anni si è ambientato perfettamente anche a Monza e in Brianza. Non è pericoloso per l’uomo e per gli animali e si nutre della linfa delle piante sulle quali ha attecchito.

A lanciare l’allarme anche il gruppo del Controllo di vicinato di Monza che ha segnalato la presenza della takahashia japonica in un’area privata a ridosso di viale Cesare Battisti. Ma molte altre segnalazioni indicano la presenza in periferia, a Brugherio e a Concorezzo. Se si trovano piante che sono state infestate dalla takahashia japonica bisogna contattare il Servizio Fitosanitario Regionale (a questo link ), oppure l'ufficio giardini del comune di Monza all'indirizzo di posta elettronica giardini@comune.monza.it.