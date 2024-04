Adunata degli alpini a Monza, i divieti in città e le strade dove passa la sfilata

Monza, città degli alpini. Per un giorno.

Sabato 6 aprile in città è in programma la "Giornata Regionale per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini”. Quest’anno l’organizzazione è stata affidata alla Sezione di Monza, che nell’occasione ricorda il suo 95esimo anniversario della fondazione. E per il passaggio della manifestazione, lungo il percorso toccato dalla sfilata, per il tempo strettamente necessario al transito, sono previsti alcuni divieti.

Il programma della giornata

Il programma prevede alle 15 l’ammassamento nell’avancorte della Villa Reale; alle 15.30 l’onore ai gonfaloni, al labaro dell’Associazione nazionale alpini e ai vessilli associativi; alle 15.45 l’alzabandiera; alle 16 la sfilata dalla Villa Reale fino a piazza Trento e Triste passando per via Regina Margherita, piazza Citterio, Carlo Alberto, piazza Roma, via Italia e infine piazza Trento e Trieste; alle 16.45 la deposizione della corona, l’onore ai caduti, la recita della preghiera dell’alpino e infine l’ammaina bandiera; alle 17 nell’aula magna del liceo Zucchi l’incontro con le autorità. A seguire la conferenza “Alpini e Imi: una storia di sacrificio e di solidarietà” a cura del professor Luca Frigerio. La manifestazione si concluderà con un aperitivo sotto i porti del liceo. La manifestazione sarà accompagnata dalla Fanfara alpina di Asso e dal Coro ANA “La Baita” di Carate Brianza.

La sfilata e i divieti

In occasione della manifestazione sabato 6 aprile sono previste alcune modifiche alla viabilità e alla discipilna della circolazione. Dalle ore 8 alle ore 20 è sospesa la disciplina della Zona a Traffico Limitato relativamente al varco numero 4 di piazza Roma.

Dalle ore 15:30 alle ore 16:30, è vietata la circolazione, per il tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti, con esclusione dei mezzi di pronto soccorso, lungo il seguente percorso:

partenza: v.le Regina Margherita (partenza Avancorte Villa Reale)

piazza Citterio

via Carlo Alberto

p.zza Roma

via Italia

via Della Vittoria

arrivo: piazza Trento e Trieste.

Che cos'è la Giornata regionale della riconoscenza e il sacrificio

Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli alpini è stata istituita il 22 settembre 2020 dal Consiglio Regionale della Lombardia approvava la legge n. 66 che istituiva la “Giornata Regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini”, da celebrare il 2 aprile di ogni anno, in ricordo del giorno della benedizione dell'ospedale da campo allestito a Bergamo dall'Associazione Nazionale Alpini.

La Regione riconosce la solidarietà e il sacrificio degli Alpini al fine di promuovere le numerose attività di aiuto, di supporto e di volontariato che da sempre ne caratterizzano l’operato; diffonderne i valori storici, sociali e culturali, soprattutto tra le generazioni più giovani e in età scolastica.