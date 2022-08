Come arrivare al Gran Premio di Monza: mappa dei parcheggi e delle navette

Dal 9 all'11 settembre a Monza è in programma il Gran Premio di Formula Uno. E quest’anno l’appuntamento sarà ancora più speciale perché il Tempio della Velocità festeggia il suo centenario.

Durante l'evento non è possibile accedere all’autodromo con auto e moto private e in occasione della manifestazione sono state predisposte delle aree di parcheggioe esterne, alcune delle quali servite da bus navetta. Gli spettatori potranno quindi lasciare i veicoli nei parcheggi esterni e da lì proseguire a piedi o con i bus navetta.

Dove parcheggiare

I parcheggi disponibili sono sei e distano da un minimo di 500 metri (verde) a un massimo di sette chilometri. La gestione dei parcheggi e la vendita dei tagliandi sono a cura di Monza Mobilità. Nel dettaglio l'elenco delle aree di sosta e le distanze:

BLU : fino all’ingresso di Porta Vedano: 6,9 km – Shuttle linea blu

: fino all’ingresso di Porta Vedano: 6,9 km – Shuttle linea blu PLATINO : fino all’ ingresso di viale di Vedano: 1,2 km

: fino all’ ingresso di viale di Vedano: 1,2 km VERDE : 500 m da gate C e D

: 500 m da gate C e D MARRONE : 1 km dai gate C e B

: 1 km dai gate C e B VIOLA : 4,5 km alla porta di Vedano – Shuttle linea viola

: 4,5 km alla porta di Vedano – Shuttle linea viola ORO : 1 km dal gate A e 1.5 km dal gate G

: 1 km dal gate A e 1.5 km dal gate G ARANCIONE: 2 km dal gate A

Le navette

Per collegare la stazione di Monza con il Parco e i parcheggi con l'area dell'autodromo è stato predisposto un servizio di navette. Ecco nel dettaglio le tyre linee (Nera, Blu e Viola) e il tragitto.

LINEA NERA : partenza dalla stazione di Monza FS, lato piazza Castello e arrivo al parco su viale Cavriga intersezione viale Mirabello – attiva venerdì, sabato e domenica;

: partenza dalla stazione di Monza FS, lato piazza Castello e arrivo al parco su viale Cavriga intersezione viale Mirabello – attiva venerdì, sabato e domenica; LINEA BLU : partenza dai parcheggi Blu, zona Stadio di Monza in viale Stucchi/Tognini e arrivo al parco in viale Mirabello intersezione viale Cavriga – attiva venerdì, sabato e domenica;

: partenza dai parcheggi Blu, zona Stadio di Monza in viale Stucchi/Tognini e arrivo al parco in viale Mirabello intersezione viale Cavriga – attiva venerdì, sabato e domenica; LINEA VIOLA: partenza da via Grigna (vicino al parcheggio Viola del Bennet Rondò dei Pini) e arrivo a Vedano al Lambro in via Monte Grappa – attiva sabato e domenica.

In treno

Tra le alternative per raggiungere l'autodromo in occasione del Gran Premio di Formula Uno c'è anche il treno. La stazione di Monza si trova in via Caduti del Lavoro e si trova sulla linea Milano–Chiasso, raggiunta dalle linee ferroviarie suburbane S8, S9 e S11, ed è capolinea delle linee per Lecco e per Molteno. La stazione dista dall’autodromo circa 6,6 km ed è possibile raggiungere il parco in autobus oppure a piedi. La città di Monza non è servita dalla metropolitana, ma è possibile prendere la linea 1 della Metropolitana Milanese, scendere alla fermata Sesto 1° Maggio FS e da qui prendere l’autobus Z221 che ferma a Monza.

Grazie alla partnership tra Autodromo Nazionale Monza e Trenord, nella giornata di domenica 11 settembre, fulcro del fine settimana con la gara di Formula 1, sono previsti treni straordinari e biglietti speciali per raggiungere il circuito. I treni partiranno dal piano superiore della stazione di Milano Porta Garibaldi con destinazione Biassono-Lesmo, senza fermate intermedie né all’andata né al ritorno. Le informazioni sugli orari di partenza dei treni e le varie tipologie di biglietti speciali sono disponibili sul sito www.trenord.it, che sarà anche l’unica piattaforma online tramite la quale acquistare il proprio ticket di viaggio. I biglietti potranno essere comprati anche presso le biglietterie di Trenord, i punti vendita Trenord abilitati e i distributori automatici di biglietti Trenord.