Parcheggiare a Monza: la mappa dei sei parcheggi (a pagamento) e le tariffe

Nuove tariffe e abbonamenti. Prosegue a Monza la rivoluzione della sosta. Entreranno in vigore a partire dal 1 novembre 2023 le tariffe agevolate dei nuovi abbonamenti mensili che la giunta comunale ha istituito per le aree di parcheggio gestite da Monza Mobilità Srl. “La decisione si inserisce tra le attività previste per la progressiva diminuzione o regolarizzazione del traffico viabilistico di Monza che da anni subisce degli effetti della pressione dei veicoli fino alle zone centrali” spiegano dal municipio. Secondo gli ultimi dati a disposizione elaborato dal servizio di monitoraggio atmosferico Copernicus (Cams), la provincia Monza e Brianza è la seconda in Italia per concentrazione medie di particolato fine - Pm 2,5 - superiore alla soglia dei 10 microgrammi al metro cubo consentiti.

“Per affrontare un problema così radicato stiamo mettendo in campo più azioni complementari tra loro, tese a migliorare la vivibilità della nostra città e a consentire un uso degli spazi più equilibrato”, spiega il Sindaco Paolo Pilotto: “Stiamo lavorando sulla sosta, ma anche sulla progettazione di zone 30 e su un nuovo piano di alberature che riguarderà prima di tutto le principali vie di accesso a Monza”.

La mappa dei parcheggi e gli abbonamenti

A partire dal 15 ottobre è possibile acquistare sul sito di MonzaMobilità www.monzamobilita.it i nuovi abbonamenti mensili validi dal 1° novembre, che si affiancano a quelli settimanali e che introducono sconti per i residenti e per quanti utilizzano le strutture in modo continuativo.

Sono sei parcheggi coinvolti: Parco Porta Monza; Piazza Castello; via A. Volta; via Suor Maria Pelletier (interrato); Piazza G. Cambiaghi; CAM (interrato via Martiri delle Foibe). Per il solo parcheggio interrato di via Martiri delle Foibe gli abbonamenti settimanali a 15 Euro e i mensili (50 euro per i residenti e 60 euro per i non residenti) saranno disponibili a partire dal 1°dicembre.

Gli abbonamenti mensili saranno in vendita a partire dal 15 ottobre e potranno essere acquistati dalle ore 00.00 del giorno 15 alle ore 12:00 del giorno 28 del mese precedente l’inizio di validità dell’abbonamento. La commissione applicata è pari al 10%.

“Le tariffe agevolate e i nuovi abbonamenti a favore dei residenti – spiega l’Assessore al Bilancio Egidio Longoni – permettono di offrire ai cittadini un’alternativa più economica e più sicura garantendo al contempo minori disagi sulla viabilità, meno ingorghi e, di conseguenza, una città più vivibile e dall’aria più pulita”.

“In prospettiva lavoreremo anche per istituire collegamenti intermodali verso il centro città anche grazie al potenziamento del bike-sharing, delle navette per gli spostamenti casa-lavoro e la rimodulazione del trasporto pubblico locale”, ha aggiunto l’Assessore alla Mobilità e Ambiente Giada Turato.