In stazione arrivano le strisce blu: ecco dove e quanto costerà parcheggiare

Dopo il centro storico strisce blu anche in zona stazione. Come già annunciato nei mesi scorsi tra le aree individuate dall’amministrazione come Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica c’è anche quello dello scalo ferroviario. Aree urbane che, come si legge nella determina pubblicata sull’albo pretorio del comune di Monza, “sono aree urbane nelle quali sussistono esigenze e/o particolari condizioni di traffico, tali da rendere necessarie sia la regolamentazione del traffico sia il parcheggio”.

Così che per i pendolari trovare un parcheggio gratis nelle vicinanze della stazione sarà sempre più difficile. Adesso sarà a pagamento non solo il parcheggio di piazza Castello ma anche i nuovi stalli blu in via Guarenti (anche l’area di parcheggio prospiciente lo stadio Sada e ubicata in fondo alla via), via Castelfidardo e via Ghilini. Come per il centro storico la tariffa diurna è di 1 euro all’ora (giorni feriali e festivi dalle 8 alle 20) e la tariffa minima è di 60 centesimi.