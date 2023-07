"I parcheggi a pagamento in centro faranno diventare più poveri i monzesi"

Parcheggi a pagamento in centro - senza più uno stallo che non sia blu - e una rivoluzione della sosta che nel giro di due anni entrerà in vigore in tutte le zone della città, con diverse regole. L'annuncio del nuovo sistema di regolamentazione e gestione della sosta a Monza da parte della giunta comunale è stato accolto con diverse polemiche. E non sono mancate le critiche dell'opposizione.

Il consigliere comunale di Civicamente Paolo Piffer ha duramente attaccato la misura, rilevando come la nuova gestione avrà ripercussioni sulle tasche dei cittadini. "Un’altra pessima idea di questa amministrazione che andrà a gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini meno abbienti, curioso per chi prova a definirsi ancora di sinistra" ha esordito.

Parcheggi a pagamento in centro, le polemiche

“lo facciamo per evitare le soste parassitarie” ha dichiarato il sindaco" ha detto Piffer. "Sindaco mi faccia capire meglio, chi sarebbero i parassiti, forse quei cittadini che non possono permettersi un box? Davvero un’espressione infelice, soprattutto se a dirla è il Primo Cittadino". E ancora: "Hanno promesso cose assurde, ora sono in difficoltà e devono fare cassa in tutti i modi, come se non ci fossero già abbastanza tasse. Proveranno la strada ambientalista, diranno di voler disincentivare l’utilizzo del mezzo privato a vantaggio dei mezzi pubblici e della mobilità dolce, dimenticando però che a Monza il servizio dei bus è oggi assolutamente insufficiente e che la nostra rete di piste ciclabili è un spezzatino tenuto in pessime condizioni. Se si vuole invitare i cittadini a lasciare a casa la macchina prima gli si dovrebbero offrire delle alternative vere. Questo farebbe una buona amministrazione".

"Stipendio al comuen per pagare la sosta"

"Come faranno quei monzesi, e non, costretti a raggiungere il posto di lavoro in auto? Saranno obbligati a lasciare buona parte del loro stipendio al Comune per il pagamento della sosta. E quanto impatterà quest’iniziativa anche sul piccolo commercio locale?" si chiede Piffer. "A tutto questo aggiungiamo che a nessuno, tra Sindaco e assessori, è venuto in mente di coinvolgere nel processo decisionale il consiglio comunale, certe cose anche noi consiglieri eletti dai cittadini le scopriamo dai giornali. Rispetto per le istituzioni zero. Carina anche l’idea di far partire tutto in estate quando molti saranno in vacanza e l’attenzione degli elettori è decisamente più bassa, i vecchi volponi della politica sanno che le iniziative più antipatiche vanno realizzate ad agosto e a dicembre, è sempre stato cosi".

"Civicamente sicuramente farà qualcosa per provare a fermare tutto questo, forse una raccolta firme, voglio prima parlarne con la Lista e confrontarmi con loro".