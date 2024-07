Dove parcheggiare al Gran Premio di Monza (e quanto costa): la mappa

Dove parcheggiare l'auto per il Gran Premio? Quanto costa arrivare in auto alla gara e lasciare il mezzo in sosta vicino al parco di Monza?

Mancano due mesi all’atteso 95° Gran Premio d’Italia di Formula 1 e per i tanti appassionati che hanno già acquistato il biglietto è possibile prenotare un posto auto nei 10mila parcheggi a disposizione a Monza e nei comuni di Biassono, Lissone, Vedano al Lambro e Villasanta.

Dove parcheggiare a Monza per il Gran Premio

A Monza in occasione del Gran Premio saranno disponibili quattro diversi parcheggi, con collegamenti tramite navette per permettere un comodo afflusso all’autodromo. Sarà possibile utilizzare il parcheggio blu, con un totale di 1470 posti, presso l’U-Power Stadium nell’area industriale delle vie Pompei ed Ercolano, nell’area di proprietà privata a uso pubblico “ex –Confartigianato”, a cui si aggiungono eventuali altri 1000 posti auto nella zona dell’ex fiera e della vicina area industriale. Quest’anno, il parcheggio blu sarà attivato solo nelle giornate di sabato e domenica e non il venerdì, così come il servizio navetta che lo connette all’Autodromo.

Il parcheggio viola – che conta circa 1900 posteggi - si compone di due aree: una in via Martiri delle Foibe, presso il parcheggio ordinariamente gestito da Monza Mobilità srl che comprende sia la porzione in superficie che quella interrata; e una costituita dal parcheggio interrato del centro commerciale Rondò dei Pini. Il parcheggio gold si trova invece all’interno del Parco di Monza, con una capienza di 1050 posti auto e 40 stalli per le moto. Infine il parcheggio arancione è costituito da una porzione di parcheggio dell’Ospedale San Gerardo ordinariamente gestita da Monza Mobilità Srl e da un’area messa a disposizione dal Centro Commerciale Iper Maestoso di Monza, tra via Sant’Andrea e via A. Lissoni, e conta un totale di circa 550 posti auto più 40 stalli per le moto.

La mappa dei parcheggi fuori Monza per il Gp

Sono disponibili, oltre ai parcheggi allestiti in città, ulteriori posti nei Comuni attigui al Parco Reale. In particolare a Vedano è disponibile il parcheggio Platino, a pochi passi dal Parco, con una capienza di 300 posti auto. Per camper e per autobus sono invece disponibili il parcheggio verde a Biassono e il parcheggio marrone tra Biassono e Vedano, rispettivamente su via Parco e via Madonna delle Nevi e tra le vie Trento e Trieste, Locatelli, dei Gelsi e della Misericordia. Nel parcheggio marrone sono disponibili anche 100 posti per autobus. Nel parcheggio Rosso di Villasanta - composto da 4 aree site in via Cellini, l’area ex Carrier su via R. Sanzio, l’area “Rovagnati” in v.le Monza – sono invece al momento prenotabili solo i 10 posti riservati agli autobus oltre a 500 posti auto.

Quanto costa il parcheggio per il Gran Premio

Per un parcheggio per il Gran Premio si può spendere una cifra che varia da 20 a 55 euro al giorno o 120 euro per un abbonamento per tre giornate. Si spende fino a 40 euro di venerdì, 50 sabato e 55 domenica per un posteggio gold (o 120 € per le tre giornate) oppure 25 euro per le singole giornate di sabato e domenica e 40 euro per due giorni nel parcheggio blu e 20 euro per le singole giornate di sabato e domenica e 35 euro per due giorni nel parcheggio viola. L’acquisto di un posto nel parcheggio blu o nel parcheggio viola include nel prezzo la possibilità per due persone a macchina di utilizzare – senza l’acquisto di ulteriori ticket - le navette dei due rispettivi colori, che dai posteggi portano all’interno del parco in viale Mirabello, a pochi passi dall’Autodromo. È possibile verificare la disponibilità e ubicazione, confrontare prezzi e prenotare un posteggio sul sito di Monza Mobilità al link https://portale.monzamobilita.it/bookSmarterMonza/maps.

“Anche quest’anno – afferma l’assessore Alla Mobilità Giada Turato - l’offerta di parcheggi per gli spettatori del Gran Premio sarà ampia in città e nei Comuni limitrofi, con l’obiettivo di integrarla sempre di più e in modo sempre più organico con la rete di navette e trasporto pubblico che porta gli spettatori a pochi passi dal circuito”.