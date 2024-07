Addio alla sosta selvaggia durante le partite: arrivano 1.800 posti riservati ai residenti

Per chi vive nei pressi dell’U-Power Stadium è la fine di un incubo. Quest’anno non dovrà più cercare disperatamente un parcheggio vicino a casa in occasione delle partite casalinghe del Monza, o dei grandi eventi che richiamano in zona migliaia di persone. Per chi vive vicino allo stadio il Comune ha riservato 1.800 stalli che potranno utilizzare in occasione dei match o dei grandi eventi organizzati in zona. I lavori per la realizzazione dei 1.800 parcheggi (riservati a chi è residente o domiciliato nelle vie limitrofe) partiranno il 29 luglio ed entreranno in funzione il 4 agosto. Stalli che in una prima fase saranno “sperimentali”, fino al 31 dicembre 2024, ma che potrebbero subire ulteriori integrazioni. Un progetto del quale si parlava già un anno fa.

Dove sono i parcheggi riservati

“Lo scopo del provvedimento è tutelare gli abitanti del quartier nelle vie che rischiano di diventare particolarmente congestionate durante lo svolgimento di eventi come le partite di Serie A, concerti o eventi all'U-Power Stadium e all'Autodromo, riservando durante queste occasioni i posteggi gialli ai soli residenti”, riferiscono dal Comune. Una richiesta, quella dei parcheggi riservati, che era salita alla ribalta delle cronache fin dall’agosto 2022 dalle prime partite casalinghe del Monza in serie A.

I parcheggi coinvolti dal nuovo regolamento riguardano l’area ZPRU (Zona Particolare Rilevanza Urbanistica) nei pressi dello stadio e comprende le vie: Baioni; Bertacchi; Brunelleschi; Bucci; Cantalupo; Correggio; De Chirico; della Gera; della Guerrina; della Robbia; Fattori; Fidia; Gadda; Kullmann; Lega; viale Libertà; Mantegna; Mazzucotelli; Modigliani; Morandi; Negri; Nievo; Papini; Pellegrini; Pellizza da Volpedo; Previati; Poliziano; viale Sicilia; viale Stucchi; Tiepolo; Usuelli; don Valentini; Vasari; Zuccoli.

Come richiederli

A partire dal 4 agosto i residenti, i domiciliati e i lavoratori nell’area individuata possono richiedere il permesso di sosta a Monza Mobilità consultando il link https://monzamobilita.it/permesso_sosta_zpru_7/. Il contrassegno gratuito da esporre sul cruscotto, non riproducibile, riporta gli estremi del veicolo, il numero progressivo e la data di fine della validità, di durata biennale. L’istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima della scadenza.

Il permesso è riservato ai residenti anagrafici e domiciliati all’interno dei confini della delle vie, proprietari o utilizzatori dell’autovettura da parcheggiare e ai titolari e dipendenti di attività con sede operativa nelle vie elencate. Il veicolo deve essere un’autovettura (o autocarro di massimo 5 metri di lunghezza) adibita al trasporto di persone con al massimo nove posti. Sono invece esentati dal divieto i veicoli delle forze dell’ordine; i mezzi di soccorso o per servizi funebri quando la sosta dipende da cause di servizio; i veicoli delle persone diversamente abili, purché dotati di contrassegno valido.

Quanto costano i parcheggi allo stadio

Per tutti coloro che frequentano lo stadio e per i supporter delle squadre ospiti sono a disposizione un totale di 2.376 posti auto, di cui 1.866 per i tifosi di casa e 510 per gli ospiti, suddivisi tra il parcheggio Azzurro in zona ex-fiera al prezzo di 5 euro e i parcheggi Arancione e Verde di viale Stucchi alla tariffa di 10 euro (informazioni sempre aggiornate per ogni partita in calendario sono online sul sito https://monzamobilita.it/). A Monza le ZPRU attualmente individuate sono 8: ZPRU Centro; ZPRU Stazione; ZPRU S. Carlo – S. Gottardo; ZPRU S. Biagio; ZPRU Villa Reale; ZPRU S. Gerardo – Borgo Bergamo; ZPRU Polo Sportivo; ZPRU Ospedale – Parco.

"Stop alla sosta selvaggia"

“La riorganizzazione del sistema di gestione della sosta in occasione dei grandi eventi aiuterà a limitare i fenomeni di sosta selvaggia in un’area della città interessata da ingenti afflussi di utenti – commenta l’assessore alla Viabilità Giada Turato -. Con la realizzazione della ZPRU Stadio si concretizza così un’altra azione del PUMS (Piano Urbano Mobilità Sostenibile) che ha lo scopo di ottenere una viabilità meno congestionata con l’obiettivo di una Monza più accogliente e sostenibile”.

“Si tratta di cercare il giusto equilibrio tra le esigenze dei cittadini residenti e le necessità degli sportivi. Le strisce gialle garantiranno la tranquillità dei residenti e i cinque euro richiesti a chi frequenta lo stadio per eventi sportivi equivalgono a poco più di un euro all’ora per il parcheggio”, conclude il sindaco Paolo Pilotto.