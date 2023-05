Il parcheggio gratuito che diventerà a pagamento

A Monza il parcheggio di via Martiri delle Foibe, oggi gratuito, diventerà a pagamento.

E' quanto si legge nella delibera uscita dagli uffici di piazza Trento e Trieste a seguito della decisione della giunta Pilotto. Il parcheggio, antistante Il Synlab Cam (Centro analisi monzese) di viale Elvezia, finora gratuito, diventerà dunque a pagamento. Questo, secondo quanto scritto ancora nel documento ufficiale, "per consentire la rotazione degli stalli che risultano essere sin dalle prime ore della giornata occupati dagli avventori delle attività".

L'area di sosta di via Martiri delle Foibe, presa d'assalto quotidianamente da centinaia di auto, verrà di fatto equiparata al parcheggio sotterraneo, già a pagamento, gestito da Monza Mobilità, la società a partecipazione comunale. Alla quale il comune, già a febbraio (in occasione della presentazione del Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni) l'aveva conferita. Un'operazione, così come aveva chiarito il primo cittadino, che dovrebbe servire per migliorare la mobilità cittadina. Ma che pure, forse, tanti cittadini si aspettavano.