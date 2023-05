Il parcheggio trasformato in piazza del mercato

A Monza il parcheggio di via Pellettier per un giorno diventa piazza del mercato. Domenica 21 maggio dalle 9 alle 19 nell’area di sosta dell’istituto Mosè Bianchi ci saranno le bancarelle della Fiera dei Mercanti. Un appuntamento da non perdere per gli amanti dello shopping che potranno curiosare e fare acquisti tra le bancarelle che vendono prodotti di abbigliamento, accessori moda. Ma ci saranno anche spazi dedicati ai più piccoli e per i golosi le bancarelle dello street food.