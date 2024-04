Il problema di quei lavoratori che arrivano in ritardo per colpa delle strisce blu

“Arrivare puntuali al lavoro e senza doversi pagare il parcheggio è diventata un’impresa impossibile. A Monza. nei pressi del deposito dei pullman di via Aspromonte, è ormai caccia al parcheggio libero e ci sono alcuni giorni in cui gli autisti arrivano tardi perché, per non pagare il parcheggio, sono costretti a cercare un posto lontano. La via Aspromonte fino a poco tempo fa era un’isola felice, adesso con l’introduzione delle strisce blu anche nei pressi della stazione di Monza è diventata una delle strade più ambite dai pendolari che vogliono parcheggiare gratis”.

La denuncia arriva da Salvatore Russo – ex consigliere comunale durante la giunta Allevi, autista di mezzi del trasporto pubblico locale e componente del direttivo cittadino della Lega – che ha raccolto le lamentele di molti colleghi. Il problema ormai prosegue dalla metà di ottobre da quando anche la zona della stazione di Monza è diventata Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica (ZPRU).

I 115 stalli presenti in via Guarenti e in via Castelfidardo sono diventati a pagamento con la tariffa di 1 euro all’ora dalle 8 alle 24, sette giorni su sette (coi primi 59 minuti gratis per i residenti (fatta eccezione per il parcheggio in struttura di piazza Castello che resta a pagamento fin dal primo minuto di ingresso). L’istituzione della ZPRU 2 – Stazione (che comprende piazza Castello, via Davide Guarenti, via Castelfidardo, via Filippo Turati, via Gerolamo Ghilini) sta creando seri disagi ai autisti.

“Non voglio certo scatenare una guerra tra poveri, anche perché comprendo bene che i lavoratori non vogliono addossarsi il costo del parcheggio per venire al lavoro - aggiunge Russo -. I pendolari, che già devono pagare l’abbonamento del treno, se lasciano l’auto nei pressi della stazione, se tutto va bene ogni giorno (salvo problemi di ritardi al rientro) si ritrovano almeno 9 euro di parcheggio da pagare. Che per 25 giorni di lavoro al mese fanno 225 euro solo per posteggiare l’auto. Comprendo quindi la ricerca di parcheggi gratis”. Ma il problema resta: con gli autisti che arrivati nei pressi del deposito non trovano un parcheggio libero e sono costretti, a loro volta, a cercare posteggi lontani, oppure se non ci sono (“c’è anche il problema del divieto di sosta per pulizia della strada”, aggiunge Russo) sono costretti ad andare a pagamento. E molto spesso arrivano in ritardo. "Un ritardo nella partenza che crea a cascata un ritardo su tutta la corsa, con disagi per i viaggiatori", aggiunge Russo.

“A questo punto chiedo che in via Aspromonte vengano riservati parcheggi per gli autisti – conclude -. Quello del conducente ormai è un lavoro in via di estinzione. Le aziende fanno fatica a trovare nuovi autisti: stipendio basso rispetto al tempo di impiego, rischio di aggressioni, di pagare le multe per i T-Red non pensati anche a misura di autobus, di punti decurtati sulla patente e adesso anche la beffa di andare al lavoro e sborsare ogni mese almeno 200 euro per pagare il posteggio. Molti arrivano da comuni fuori Monza e non c’è la possibilità di arrivare in monopattino o in bicicletta. Molti cercano e trovano altri lavori".