Il parcheggio monzese che diventa una grande area giochi per i bambini e le famiglie

Al posto delle auto un grande spazio ombreggiato dove correre, giocare e divertirsi in totale sicurezza. Proprio davanti al Comune. L’idea – perché ad oggi si tratta esclusivamente di una semplice proposta – è di trasformare il parcheggio di piazza Carducci a Monza in uno spazio giochi per i bambini.

L’idea è stata avanzata da Fiab Monza in bici, nelle osservazioni sul PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) presentate alla giunta guidata dal sindaco Paolo Pilotto. Un documento ricco di spunti e di idee per promuovere una mobilità sempre più green. E tra le idee c’è anche quella di trasformare la centralissima area di sosta a pagamento in uno spazio giochi all’aperto per i bambini. “Ci sembra particolarmente adatta - si legge sul documento presentato da Fiab Monza in bici -. Per la presenza degli alberi che fanno ombra d’estate e regolano la temperatura. Inoltre nel centro storico non esiste uno spazio dedicato, che accolga famiglie con bimbi piccoli. Il Monumento ai Caduti, per esempio, non è a loro accessibile e neanche gli altri spazi si prestano ad arrampicate, esplorazioni e giochi in libertà”.

L’anno scorso il parcheggio di piazza Carducci era stato sottoposto a un importante intervento di ristrutturazione. I lavori – costati 70mila euro e realizzati da un operatore privato, in attuazione di una convenzione sottoscritta con il Comune di Monza – hanno visto il rifacimento della pavimentazione nell’area a parcheggio e la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale. La centralissima area di sosta ospita 44 posti auto interni, 2 posti auto con ricarica elettrica esterni, posti moto e rastrelliere per le biciclette.