Il quartier generale della storica azienda, il parcheggio e la piazza: ecco come cambia l'area

Accordo fra comune di Lissone e operatore per la zona di via Solferino dove troverà sede il quartier generale della Oeb Brugola. Ecco come sarà

Un parcheggio pubblico con 40 nuovi stalli, una piazza e alberi. Ecco come cambierà il volto di via Solferino a Lissone, che si trasformerà nel quartier generale della Oeb Brugola. In seguito all’accordo tra comune e privato arriveranno nelle casse del municipio 135mila euro che potranno essere re-investiti in servizi per il territorio. La convenzione per il rilascio del permesso di costruire nell’ambito dell’intervento di ristrutturazione con cambio d’uso da produttivo a terziario dell’immobile posto in via Solferino è stata approvata dalla giunta comunale.

“Si tratta di un accordo che sana una questione urbanistica che si era aperta ormai quasi vent’anni fa – afferma Antonio Erba, assessore con delega alla Pianificazione Territoriale – Il Comune ottiene un nuovo parcheggio, una piazza pedonale, il prolungamento di via Tripoli e nuove essenze arboree: si tratta a tutti gli effetti di rigenerare un’area di città situata nelle immediate vicinanze del Centro storico che incrementerà il livello di vivibilità dell’intero quartiere. Rispetto alla vecchia convenzione in cui si prevedeva la costruzione di edifici residenziali per un totale di 4mila metri cubi, è stata eliminata ogni possibile nuova costruzione. Non sorgerà un solo mattone in più rispetto all’esistente, anzi si assisterà all’abbattimento di uno degli edifici degradati e al recupero dell’altro con una consistente diminuzione dell’edificato fatiscente attualmente esistente. La nuova costruzione ospiterà gli uffici direzionali di una delle più solide aziende della nostra città, generando un positivo indotto per il nostro territorio”.

Come cambia via Solferino

L’accordo raggiunto porrà fine ad una lunga vicenda che ha preso il via ormai dalla metà degli anni Novanta con il Piano di lottizzazione delle vie San Martino, Solferino, Dante, Volturno (approvato con Delibera di Giunta Comunale dell’ottobre 1994, poi decaduto per scadenza dei termini della convenzione) e si concluderà con ricadute in termini di servizi per la città di Lissone. In particolare, l’operatore privato sarà chiamato a realizzare il proseguimento della via Tripoli nel tratto compreso tra via Solferino e via San Martino con un parcheggio pubblico in superficie (40 posti auto liberamente fruibili dalla cittadinanza) e l’ampliamento del parcheggio pubblico esistente lungo la via San Martino.

L’operatore privato potrà al contempo procedere con la ristrutturazione del proprio edificio situato in via Solferino con cambio d’uso da produttivo a terziario; contestualmente, è prevista la demolizione degli edifici posti a nord del lotto. Potranno inoltre essere realizzati parcheggi interrati riservati in un’area che gli verrà ceduta dall’Amministrazione; in questo modo, negli spazi circostanti si libereranno ulteriori posti auto attualmente utilizzati anche dai dipendenti dell’azienda favorendo così la turnazione delle auto in sosta nelle immediate vicinanze del centro storico.