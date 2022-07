Parco dell'acqua: nasce una nuova oasi verde nel cuore della Brianza

Il nuovo parco dell’acqua di Bernareggio e Carnate, è pronto. Ufficialmente, verrà inaugurato a metà settembre, ma le comunità locali, e non solo, potranno usufruire dell’oasi verde, situata a lato del centro sportivo Ctl 3, già a partire dal fine settimana del 16-17 luglio. La decisione è frutto dell’accordo tra BrianzAcque e le amministrazioni comunali della Brianza vimercatese, sui cui terreni è sorta la grande opera pubblica, realizzata con lo scopo di contrastare le mutazioni del clima attraverso il contenimento delle acque di pioggia e di rigenerare frange di territorio agricolo con funzioni a uso comunitario e partecipativo.

Grande il doppio di Arcore

Quello di Bernareggio e Carnate è il secondo parco dell’acqua di BrianzAcque dopo quello di Arcore aperto nell’ottobre dell’anno scorso, ma si estende su una superficie grande il doppio. In linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu e delle Green Infrastructure dell’Ue, si presenta come un sistema di soluzioni integrate in cui la difesa idraulica e idrogeologica si evolve in favore di una natura sempre più resiliente e rigenerativa con la promozione della biodiversità nella sua componente floro faunistica e della fruizione sociale. Visivamente, la struttura base del Parco con leit motiv il paesaggio dell’oro blu, è composta da un bacino di infiltrazione per la raccolta delle acque meteoriche: un grande invaso naturale di 24 mila metri cubi, piantumato con specie di vegetazione igrofila in grado di accogliere, di accumulare acqua per poi disperderla lentamente a precipitazione conclusa.

Un'oasi verde nel cuore della Brianza

Un prato verde su cui, in assenza di pioggia, si può tranquillamente camminare, simbolo e landmark dello stesso parco. Al centro una piccola area umida permanente con un isolotto. Tutt’attorno, tavoli e panche in legno, una pista ciclopedonale e filari di alberi, arbusti e siepi tipici della vegetazione autoctona. Il progetto, dal costo complessivo di circa 1, 2 milioni è stato cofinanziato con 1 milione da Regione Lombardia mentre, per gli aspetti più naturalistici, BrianzAcque si è avvalsa della collaborazione del Parco Agricolo Nord Est.

Il presidente di BrianzAcque, Enrico Boerci

“Grazie a questa scelta concertata insieme ai Sindaci, con l’estate e il bel tempo il parco, innovativo esempio di green infrastructure, potrà essere frequentato come area verde immersiva per il relax, lo svago e la attività sportive nel tempo libero. I cittadini potranno inoltre scoprire le particolarità di questa tipologia di intervento, incarnazione e simbolo della nostra progettazione adattiva quale risposta pronta e concreta alle sfide sempre più evidenti del cambiamento climatico” ha sottolineato Enrico Boerci.

I sindaci Bernareggio, Carnate e Ronco Briantino

“Grazie alla collaborazione di Brianzacque e del Parco Pane, abbiamo trasformato una criticità del territorio che comportava allagamenti e problemi di deflusso delle acque, in una rigenerazione di un’intera area: oggi abbiamo un parco dell’Acqua che unisce il superamento di un problema alla valorizzazione dell’ambiente ed evidenzia la vocazione naturalistica che il Ctl3 ha per i nostri tre Comuni. Siamo molto soddisfatti del progetto, di com’è stato realizzato e della forte sinergia raggiunta: nei prossimi giorni i nostri cittadini potranno usufruire di questo nuovo spazio e nei prossimi mesi lavoreremo con il parco Pane per attivare progetti di sviluppo di questa area umida ” hanno spiegato i sindaci Andrea Esposito di Bernareggio, Rosella Maggiolini di Carnate e Kristiina Maria LouKiainen di Ronco Briantino.