Quasi pronto il mega parco acquatico con scivoli alle porte di Monza

Estate a mollo a pochi km da Monza. Tra pochi mesi a Sesto San Giovanni taglio del nastro del grande parco acquatico, con annessa la grande area commerciale. Sugli oltre 10mila metri quadrati della ex Carmen Longo prima dell'estate sarà inaugurato il nuovo lido estivo.

Gli operai stanno lavorando senza sosta. La piscina principale prende sempre più forma: sono stati realizzati i gradini d’accesso alla vasca e gli impianti. Successivamente verrà realizzata la piscina più piccola per i bambini da 0 a 5 anni e lo spray park coi giochi per i più piccoli. Per quanto riguarda la palazzina che ospiterà attività commerciali, palestra e spogliatoi, sono state montate anche le vetrate, e sono stati realizzati anche i 6 scivoli sliding hill.

“Dopo aver riqualificato la piscina coperta De Gregorio, siamo vicini a far rinascere anche quest’area da oltre 10.000 metri quadrati con quattro zone d’acqua, ristorante, bar, solarium, due palestre e aree verdi relax - spiega Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni -. Un impianto all'avanguardia, pensato soprattutto per le famiglie con bambini, che diventerà un punto di riferimento per tutto il Nord Milano e non solo”. Nei giorni scorsi il primo cittadino ha effettuato un sopralluogo nel cantiere insieme ai tecnici del comune e a quelli del raggruppamento di imprese Ad Maiora srl (Aedes, Ferrario, Pro Sesto) a cui è in capo la realizzazione dell'impianto.