A Pasqua e a Pasquetta il Parco di Monza è aperto ma attenzione alle regole

L'invito a non creare assembramenti e a non fare pic-nic arriva anche dal Parco delle Groane

A Pasqua e a Pasquetta il Parco di Monza resta aperto. Nell'area verde in occasione delle festività pasquali e del weekend lungo saranno intensificati i controlli da parte delle forze dell'ordine per garantire il rispetto delle normative anti-covid per il contenimento della pandemia. Vietati pic-nic e assembramenti.

Per accedere al polmone verde monzese è necessario indossare la mascherina come previsto dalle disposizioni per il contenimento della pandemia. La mascherina potrà essere tolta esclusivamente durante lo svolgimento dell'attività fisica (che può essere svolta solo in forma individuale).

Sarà necessario mantenere un metro di distanza dagli altri, anche sulle panchine e due metri di distanza durante l’attività sportiva. Sarà sospeso il servizio del trenino del Parco.

Gli orari del Parco di Monza

Con l'orario estivo gli ingressi pedonali del Parco di Monza saranno aperti dalle 7 alle 21.30 mentre la chiusura per gli ingressi carrai sarà anticipata alle 20.30. I giardini della Villa REale saranno accessibili dalle 7 alle 20.

Le regole

Per l'ingresso al Parco, nel rispetto delle normative anticovid in vigore, è obbligatorio indossare la mascherina, camminare a 1 metro di distanza dagli altri. Se si fa attività sportiva bisogna rispettare una distanza di 2 metri dagli altri e il distanziamento di un metro va rispettato anche se si siede sulle panchine. L'invito è a igienizzare spesso le mani.

I divieti

E' vietato creare assembramenti, utilizzare aree giochi e aree attrezzate per lo sport, svolgere attività ludico-ricreative e fare feste e picnic.

No ai pic nic anche al Parco delle Groane

L'invito a rispettare il divieto di non creare assembramenti e non organizzare pic-nic arriva anche dal Parco delle Groane. "Il decreto-legge n. 30 del 13 Marzo 2021 conferma i provvedimenti stabiliti dall’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa. Invitiamo quindi a evitare qualsiasi tipo di assembramento nella nostra area protetta inclusi quelli derivanti da picnic. Si ricorda inoltre di non invadere i campi coltivati e di camminare sempre lungo le piste ciclopedonali mantenendo il distanziamento interpersonale adeguato" si legge sull'avviso pubblicato sulla bacheca digitale del Parco.