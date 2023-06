Ecco il futuro dei bar del Parco e del bagno della bocciofila della Cascina del Sole

I giocatori della bocciofila della Cascina del Sole possono tornare a far pipì nel bagno della struttura (chiusa dal 2019) senza dover cercare un po’ di privacy dietro ad alberi e cespugli. Il bagno della Cascina è stato riaperto, ma solo per loro. Ad annunciarlo l’assessore al Parco Arianna Bettin che è stata contattata dalla redazione di MonzaToday, proprio in merito al problema sollevato sui social da alcuni pensionati che frequentano la bocciofila. Gli anziani avevano spiegato che con la chiusura della Cascina del Sole erano stati chiusi anche i servizi igienici, con i relativi problemi in caso di emergenze. Un problema che si protraeva da almeno due anni e secondo quanto riferiva uno dei frequentatori del campo da bocce gli utenti avrebbero già chiesto al comune e al Consorzio la riapertura dei servizi igienici ma senza successo. Ipotizzando, vista la chiusura della Cascina del Sole, anche l’installazione di servizi chimici, per garantire comunque agli utenti di poter espletare i loro bisogni tranquillamente. Ma oggi il problema è stato risolto.

“A seguito delle richieste dell'associazione e vari colloqui - riferisce l’assessore Bettin - il Consorzio ha provveduto a riallestire i bagni di Cascina del Sole, prima non agibili, appositamente perché i membri dell'associazione della bocciofila potessero utilizzarlo in maniera strettamente esclusiva, come da loro richiesta, con consegna delle chiavi all'associazione stessa”.

Diventa invece più lunga e difficile la risoluzione del problema della chiusura dei bar all’interno del Parco. Un problema che era già stato portato in consiglio comunale dal consigliere Paolo Piffer (Civicamente). Piffer proprio nell’ultimo fine settimana ha risollevato la questione condividendo su Facebook l’audio di una monzese che denunciava l’apertura solo del Bar Cavriga preso d’assalto e senza servizi al tavolo.

L’assessore Bettin chiarisce anche la vicenda inerente al futuro dei bar del Parco. “Per quanto riguarda la riapertura del bar della Cascina del Sole – spiega - dopo che la gara per l’assegnazione in concessione è andata deserta, si è deciso di provvedere ad eseguire interventi per la ristrutturazione.Il Consorzio ha pertanto avviato la progettazione - una progettazione che va nel senso del recupero fedele del bene, oggi ammalorato e modificato nel suo impianto originario da interventi precedenti. Inoltre, su richiesta del comune di Monza, all'interno del Masterplan sono previsti circa 2 milioni di euro per la realizzazione dei lavori sulla Cascina. La Torretta ha subito simile destino: la gara è andata deserta, necessita di interventi di recupero importanti per cui è già aperta la fase di progettazione”.

Si prevedono quindi tempestiche non certo immediate e sicuramente anche per questa estate le strutture rimarranno chiuse. Ma l’assessore precisa che nel Parco di Monza ci sono altri locali dove gli utenti possono sedersi per un caffè, un gelato o un aperitivo.

“L'8 aprile è stato riattivato, dopo una breve parentesi, il bar al piano terra della Villa Reale, che risultava operativo sin dalla riapertura, il 29 maggio 2021, e che dal 7 giugno rimane aperto per tutti e cinque i giorni di apertura – conclude -. Rimangono inoltre attivi i bar di viale Cavriga e delle Porte di Villasanta, di Vedano (la Montagnetta), di Costa Alta. Altri poli ristorativi in funzione sono Scuola di Agraria, Saint George Premier e Tennis”.