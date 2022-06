In Brianza un chiosco green e solidale: plastic free e lavoro a chi è in difficoltà

Sono tante le novità, sopratutto ecosostenibili, in arrivo per il chiosco e il parco Gussi di Vimercate. La gestione è stata recentemente affidata alla Cooperativa Sociale BuenaVista. In programma, per festeggiare insieme la nuova gestione e per conoscere meglio la cittadinanza, il 18 giugno ci sarà l’inaugurazione con la riapertura del chiosco. Il via alla festa è previsto alle 15 con un laboratorio di apicoltura rivolto ai bambini fino ai 12 anni. Il laboratorio durerà un’ora e verrà richiesta la quota di partecipazione di 3 euro. Per partecipare, è necessario iscriversi all’email ambiente@buenavistamonza.it, oppure al numero 3450654917, oppure direttamente al Chiosco del Parco Gussi. Alle 16, alla fine del laboratorio, verrà offerto un buffet con piatti tipici brasiliani grazie al contributo di soci provenienti da quella nazione.

La svolta green e plastic free

BuenaVista ha tra le sue mission sia quella di offrire possibilità lavorative a chi, per ragioni di varia natura, ha difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro, sia portare avanti progetti che abbiano un impatto positivo per l’ambiente. Per questo motivo il chiosco non avrà prodotti in plastica monouso, l’acqua che verrà servita sarà in contenitori di alluminio, materiale sostenibile per le sue infinite possibilità di riciclo che non mutano mai, nemmeno dopo infiniti riutilizzi. I bicchieri che verranno utilizzati durante l’inaugurazione saranno i bicchieri di uno dei progetti della cooperativa, (ovvero il progetto CO.CO.CO., COntenitori per un COnsumo Consapevole). Questo progetto si pone l’obiettivo di ridurre il consumo di prodotti monouso proponendo soluzioni alternative alla plastica e creando un nuovo materiale per la realizzazione di bicchieri riutilizzabili a partire dagli scarti del caffè.