Il Parco di Monza chiude alle auto

Anche quest'estate il Parco di Monza chiuderà alle auto. A partire dalle 19:30 di venerdì 5 agosto fino alle ore 7 di lunedì 29 agosto viale Cavriga sarà chiuso al traffico per tutti i veicoli.

L'ordinanza prevede il transito lungo viale Cavriga, nel tratto compreso tra viale dei Tigli fino a venti metri prima dell’uscita della Porta di Villasanta. Sono esclusi dal divieto: i veicoli di pronto intervento e soccorso, i veicoli dei concessionari e relativo personale di attività poste all’interno del confine del

Parco, i veicoli dei residenti all’interno del confine del Parco, i veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del

contrassegni, i veicoli in ingresso e uscita dai parcheggi di Porta Monza e Porta Villasanta limitatamente ai rispettivi varchi

Il Parco sarà, così, a completa disposizione dei cittadini per piacevoli passeggiate, per un giro in bicicletta e per una corsa in tutta libertà e sicurezza. Tra gli altri provvedimenti presi da anni dal comune anche per questa estate per tutto il mese di agosto verrà sospeso il disco orario in tutta la città (mentre rimaranno in vigore le strisce blu a pagamento), e gli over 65 potranno accedere gratuitamente alla piscina di Triante.