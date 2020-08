Monza, prosegue la svolta green del comune: il Parco resta chiuso alle auto

Il parco di Monza resta chiuso alle auto. Lo ha deciso il sindaco Dario Allevi attraverso una ordinanza (la quarta consecutiva che va in direzione). Viale Cavriga resterà chiuso a tutti i mezzi a motore (soccorsi e forze dell'ordine esclusi) fino al 1° ottobre.

Più nel dettaglio l'ordinanza vieta il transito alle auto lungo Viale Cavriga nel tratto compreso "tra viale dei Tigli fino a venti metri prima dell’uscita della Porta di Villasanta".

Perché il Parco di Monza resta chiuso alle auto?

Il polmone verde della città resta off limits alle automobili perché per il momento il traffico, complice lo smart working, è calato drasticamente e quindi la chiusura del viale che attraversa il parco non "intasa" le altre arterie stradali, in particolare via Lecco e viale Brianza. È una decisione frutto del momento e per il momento non è ancora chiaro se l'ordinanza rimarrà in vigore dopo il 1° ottobre.