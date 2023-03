Vento forte, il parco di Monza e giardini restano chiusi

Forti raffiche di vento anche a Monza e in Brianza. E in seguito all'allerta diramata nella giornata di domenica dalla protezione civile e in vigore dalle 9 alle 21 di lunedì 27 marzo a Monza il parco e i giardini reali resteranno chiusi. L'avviso di criticità, emesso in codice giallo (rischio ordinario) coinvolge anche altre province lombarde. A Monza quindi il parco resterà chiuso così come i giardini della Villa Reale. Sarà invece regolarmente aperto nei consueti orari viale Cavriga.

L'allerta per vento forte

"Dal primo mattino del 27 marzo - si legge nelle previsioni della protezione civile - e? atteso un generale rinforzo della ventilazione sul territorio regionale, con raffiche piu? sostenute inizialmente sui settori alpini ed in successiva rapida estensione alla pianura e all'Appennino; la fase di massima intensita? e? prevista nel pomeriggio, e sara? seguita da una graduale attenuazione partendo dalle zone di pianura. Sulla pianura centro-occidentale si potranno registrare i fenomeni piu? sostenuti (vento medio fino a 40-50 km/h, raffiche fino a 60-80 km/h) e la ventilazione potra? risultare anche a carattere di foehn. Sui settori alpini e prealpini le raffiche piu? intense sono previste in quota e nelle valli esposte, con punte localmente fino a 70-90 km/h; al di sopra dei 1500 metri si potranno raggiungere raffiche di 90-100 km/h. Dalla serata progressiva attenuazione a tutte le quote" si legge nel bollettino della protezione civile con le previsioni per le prossime ore. L'allerta cesserà alle 21 della stessa giornata.