Al Parco si corre per sostenere le iniziative per la pace

In corsa, per sostenere progetti di pace.

È la proposta di Avsi Run, la manifestazione podistica benefica non competitiva che torna domenica 26 maggio per la sua terza edizione al Parco di Monza, con partenza dalla Cascina San Fedele. Organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica Collegio della Guastalla con il patrocinio del Comune di Monza, l’evento è volto a raccogliere fondi per Avsi, organizzazione del terzo settore attiva dal 1972 con più di 300 progetti di cooperazione allo sviluppo in 40 Paesi. Il ricavato sarà infatti devoluto a favore della Campagna Tende che Avsi ha attivato lo scorso autunno con progetti in vari contesti (quali Medio Oriente, Ucraina, Sudamerica, Asia, Italia) volti a favorire cooperazione, sviluppo ed educazione.

"Desideriamo la pace, corriamo per costruirla: questo lo slogan che accompagnerà Avsi Run 2024 - commenta Marco Dalla Mutta, responsabile di Asd Collegio della Guastalla - Lo scenario internazionale si fa di anno in anno sempre più preoccupante, ma non vogliamo cedere alla paura né al cinismo per quanto sta accadendo nel mondo. Semmai fare la nostra parte nella costruzione di spiragli di bene in contesti complessi: è con questo intento che ogni anno ci impegniamo in questa impresa che coinvolge decine di persone nei mesi precedenti di organizzazione e fino a 70 volontari il giorno della gara. Tanta partecipazione ci interroga e ci rilancia ogni volta: quale desiderio c’è dietro un simile impegno gratuito di tanti amici che con noi si danno da fare? Anche i numerosi runner che vengono apprezzano e condividono lo spirito della manifestazione. In due anni gli iscritti sono stati più di 700, con oltre 11 mila euro donati ad Avs iI e decine di sponsor coinvolti".

Tante novità e percorsi

Molte le novità in cantiere per l’edizione 2024: anzitutto il via, previsto da Cascina San Fedele, punto di riferimento per i runner che affollano il Parco di Monza e sede di tanti eventi podistici simili.

"Avere questo spazio a disposizione è occasione di crescita per Avsi Run: ringraziamo il Comune di Monza e il Consorzio - Reggia di Monza per aver colto la sfida grande che questa corsa pone, patrocinandola e concedendoci questo luogo". Domenica 26 maggio la Cascina diventerà un vero villaggio, con stand rivolti a runner e non solo. "Invitiamo anche chi non è appassionato di corsa a venire, per conoscere i progetti di AVSI e scoprire come sostenere. Il clima che si respira sotto il palco è sempre godibile e coinvolgente, e potremo trascorrere tutta la mattinata assieme, anche per pranzo".

I percorsi confermati sono tre: 10 km (partenza ore 9), 5 km (partenza ore 9.15) e 3 km (partenza ore 9.30).

La novità, però, è la "Avsi Run for Kids", una corsa campestre di 400 m o 800 m non competitiva proposta per tutti i bambini e i ragazzi interessati che, a partire dalle 9.45, si sfideranno divisi in categorie - dai 6 ai 14 anni. "Sarà anch’essa una sfida non competitiva e intendiamo premiare tutti i bambini e i ragazzi che si presenteranno al via. Invitiamo poi tutti alle 11 sotto il palco, quando è prevista la premiazione della corsa degli adulti e la presentazione della Campagna Tende di Avsi".

Come partecipare

Le iscrizioni sono già aperte e nei giorni precedenti la gara saranno gestite tramite il portale Endu, cliccando qui. Sarà possibile, però, iscriversi anche la mattina stessa della gara, presentandosi prima del via (dalle 8) alla partenza. Grande novità di quest’anno, l’"iscrizione sospesa": chiunque potrà donare un pettorale e un kit ad altri runner. Gli organizzatori ringraziano sin da ora gli sponsor che si sono impegnati nel sostegno dell’iniziativa e chiunque vorrà partecipare, anche solo come pubblico, alla giornata.