Monza ha dei nuovi giardinetti con giochi per bambini

Nuovi giochi e nuovi spazi. Monza ha un nuovo giardinetto di quartiere. In via Guarenti sono terminati gli interventi di riqualificazione dell'area verde e qui ora i bambini potranno trovare nuovi giochi e in futuro arriveranno nuovi giochi e un nuovo impianto di illuminazione.

Ad annunciare la fine degli interventi è stata l'assessore all'Ambiente Giada Turato. "La riqualificazione ha comportato la rimozione di una porzione di percorso pedonale in lastroni di cemento per la disposizione dei nuovi vialetti cordonati costituiti da pavimentazione in cemento drenante che conducono a due aree ludiche inclusive distinte per utenze prescolari e scolari, entrambe su una superficie antitrauma in gomma colata" ha scritto Turato in un intervento sui social.

"Sono stati eliminati i precedenti giochi non inclusivi e non più recuperabili e sono stati invece ripristinati un'altalena doppia con seduta utilizzabile anche da diversamente abili e un'altra seduta, una giostrina e la teleferica. E' stata installata una fontanella prospiciente le aree ludiche. E' stata predisposta la rete interrata per la realizzazione dell'impianto di illuminazione, intervento già concordato con A5. Sono stati piantumati due alberi e verrà in primavera rifatto il tappeto erboso".