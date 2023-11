Un parco intitolato al chirurgo monzese che ha salvato centinaia di bambini

Monza rende omaggio al suo “angelo” dei bambini. A quel professor Ernesto Pietro Caronni, chirurgo di fama internazionale, al quale la città intitolerà un parco pubblico. Lo ha deciso all’unanimità il consiglio comunale che nella seduta di lunedì 6 novembre ha votato la mozione presentata dal consigliere Stefano (Fratelli d’Italia).

Una mozione per ricordare un medico che con il suo straordinario operato ha aiutato centinaia di bambini. Il professor Caronni, infatti, è stato un luminare nella chirurgia e con le sue tecniche innovative ha restituito una vita normale a tantissimi bambini nati con malformazioni del cranio e del volto. E quel medico che ha donato una seconda vita ai più piccoli nati con queste gravi disabilità verrà intitolato un parco pubblico.

Padre della nuova chirurgia maxillo-facciale

Il professor Caronni è un personaggio di spicco nel mondo della medicina. Classe 1929, nato proprio nella città di Teodolinda, durante la sua prestigiosa carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti e firmato parecchie pubblicazioni scientifiche in Italia e all’estero. Laureato in medicina con specializzazione in Chirurgia Generale (1959), in Chirurgia Plastica Ricostruttiva (1962), in Clinica Otorinolaringoiatrica (1965), specialità in Chirurgia Maxillo Facciale (1972). Nel 1969 consegue la Docenza in Chirurgia Plastica. Dal 1967 al 1972 ha collaborato con il professor Tessier di Parigi allo sviluppo di una tecnica nuova e rivoluzionaria per la correzione delle grandi malformazioni craniofacciali. Si tratta di soggetti portatori di gravi alterazioni dello scheletro cranico e del terzo medio della faccia che, se non curate, provocano gravi alterazioni della vista, della parola e della respirazione, nonché alterazioni dell’aspetto dei bambini facendoli considerare erroneamente intellettualmente incapaci. Attraverso interventi chirurgici che si effettuano a partire da primi mesi di vita, in collaborazione con la neurochirurgia, ottiene importanti risultati rappresentati dalla normalizzazione della forma e delle funzioni coinvolte; le ricerche hanno inoltre dimostrato come detti bambini, riportati ad un inserimento sociale corretto, avessero uno sviluppo mentale assolutamente normale.

Circa 400 bambini salvati

Nei trenta anni successivi, il professore monzese ha sviluppato una casistica di circa 400 bambini trattati con ottimi risultati: una casistica che venne considerata come la quarta in Europa per importanza di casi e la prima in Italia. Questa attività, insieme con le ricerche che ne sono scaturite, è stata oggetto nel 1985 di una importante pubblicazione in lingua inglese edita negli Stati Uniti (volume di circa 250 pagine) che rappresentò un testo base nel mondo per lo studio della chirurgia craniofacciale. Il professor Caronni è morto nel gennaio del 2017.