Il Parco di 4mila ettari con coltivazioni e allevamenti che verrà attraversato dall'Autostrada a 8 corsie

Una grande Autostrada a 8 corsie che attraverserà il PANE, quel Parco Agricolo Nord Est che si estende su 3 province (Milano, Monza e Brianza e Lecco) e che è diventato una sorta di paradiso naturale per i cittadini, ma anche per gli allevatori e gli agricoltori. In quei 4mila ettari di estensione ci sono, oltre a sentieri, anche aziende agricole che producono prodotti a km zero come l’asparago di Mezzago, oppure lo zafferano made in Brianza. Ma in quel grande Parco ci sono anche allevatori e apicoltori che con le loro preziose arnie salvaguardano l'ambiente, oltre ad agricoltori specializzati nella produzione di frutti di bosco, patate, cereali senza l’utilizzo di diserbanti e concimi chimici. Nel Parco PANE c’è anche un allevamento etico, dove c’è massima attenzione per gli animali per quanto riguarda gli spazi che hanno a disposizione e il tipo di cibo con il quale vengono nutriti.

Dove si trova il Parco PANE

Un piccolo paradiso nel cuore della Brianza e del Milanese: un consorzio che riunisce 22 Comuni e che sarà toccato dal progetto di Pedemontana, in quella Tratta D breve che passerà per il Vimercatese. Un progetto presentato agli inizi di agosto ai comuni coinvolti che avranno tempo fino al 13 settembre per presentare eventuali osservazioni. Poi si passerà agli espropri. Intanto i 10 Comuni del Vimercatese che saranno coinvolti dal passaggio di Pedemontana (o come Sulbiate dagli espropri per i cantieri) si sono affidati a un legale per tentare (l’ultima) arma del ricorso. Fanno parte del Parco PANE i comuni di: Agrate Brianza, Aicurzio, Basiano, Bellusco, Bernareggio, Busnago, Burago Molgora, Bussero, Caponago, Carnate, Carugate, Cavenago Brianza, Gessate, Gorgonzola, Masate, Mezzago, Ornago, Pessano con Bornago, Roncello, Ronco Briantino, Sulbiate, Usmate Velate, Verderio, Vimercate.

Un video per "difenderlo"

Nel frattempo l’associazione La Rondine Concorezzo (da sempre molto sensibile al tema della difesa del territorio) ha realizzato un video dove vengono intervistati gli agricoltori e gli allevatori del Parco Agricolo Nord Est. “Se realizzata, la Tratta D Breve di Pedemontana rappresenterebbe una ferita per il Vimercatese e per il nostro territorio in generale - spiega l’associazione con un post su Facebook -. Quanto sarebbe significativa questa ferita? La nuova tratta autostradale ad 8 corsie, parallela alla Tangenziale Est e a meno di 3 km di distanza dalla stessa, comprometterebbe per sempre il Parco Agricolo Nord Est. Il Parco PANE è un'area di pregio naturalistico di circa 4.000 ettari (40 km quadrati), grande quasi 6 volte il Parco di Monza, circa il 10% del territorio dell'intera provincia di Monza e della Brianza. Un bene pubblico da difendere, che ospita piccole aziende agricole e allevamenti sostenibili, tanti itinerari e angoli di bellezza, corsi d'acqua, aree boschive, flora e fauna sempre più rare”.

Il progetto degli imprenditori

Nel video agricoltori e allevatori raccontano il grande lavoro che è stato fatto all’interno del Parco, con l’intenzione di lasciare in eredità campi coltivati e allevamenti alle future generazioni. Oltre che di continuare a promuovere attività di educazione ambientale tra i più giovani e insegnare ai brianzoli (ma non solo) un’alimentazione a km zero, fatta di prodotti stagionali e di qualità coltivati sul territorio. La tutela dell’ambiente e dei prodotti dicendo no a quelli chimici che, come ha ricordato un produttore brianzolo che ha un’azienda agricola proprio all’interno del Parco PANE “grazie a questa metodologia e filosofia dopo anni di coltivazione ha permesso di avere terreni che agli esami di laboratorio risultano privi di metalli pesanti, malgrado i campi siano non lontani da zone molto trafficate e nei pressi di una discarica”.

La difesa di Pedemontana

“Pedemontana è un progetto di grande qualità, sia dal punto di vista tecnico e realizzativo, sia ambientale, e siamo sicuri che le nuove tratte che stiamo per realizzare potranno rappresentare una grande opportunità di sviluppo sotto molti fronti - aveva spiegato Luigi Roth presidente di Autostrada Pedemontana Lombarda -. È un’autostrada che per la quasi totalità del tracciato si sviluppa in trincea e in galleria, è rispettosa dell’ambiente e sicura, e toglierà traffico da una delle aree più dense di popolazione e di imprese d’Italia, e anche una delle più belle della nostra Regione. La società è impegnata con tutte le energie per realizzare l’opera: preferiamo infatti concentrarci su aspetti ‘costruttivi’ e non sui contenziosi, che drenano risorse a noi e alla collettività intera”.