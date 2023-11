Il Pd dice no al Rally tra i sentieri del Parco di Monza

Giù le mani dal Parco di Monza. Dopo le polemiche degli animalisti (ma non solo) per l’evento di Trame di Luce ai Giardini della Villa Reale adesso è il Pd a prendere le difesa del grande polmone verde cittadino. Questa volta in merito al Rally di Monza che si disputerà nel fine settimana dell’1 e 2 dicembre. A farlo, con una interrogazione consigliare, sono i consiglieri dem Sarah Brizzolara e Villy De Luca.

“Abbiamo chiesto alla giunta e al sindaco di tutelare il patrimonio arboreo durante lo svolgimento del rally nell’immediato e di rivedere i percorsi riportando almeno la gara su pista – si legge nel documento presentato -. Oggi il tracciato è per la maggior parte su terreno sterrato, all'interno dell'area in concessione all’autodromo di Monza. Il Parco di Monza è un bene comune di interesse collettivo e che va tutelato per la sua biodiversità”. Il Rally, che in passato si svolgeva totalmente sul tracciato d’asfalto, da alcuni anni vede anche una parte di tracciato sullo sterrato.

“Il tema della compatibilità tra eventi e dimensione naturale del Parco, e in particolare tra le attività dell’autodromo e la tutela ecosistemica è rilevante, oggetto di dibattito pubblico e sta a cuore a questa amministrazione ed è stato oggetto della riflessione politica proposta ai cittadini nelle ultime elezioni – precisano Brizzolara e De Luca -. Il Parco di Monza va tutelato anche nelle sue aree in concessione, aree, quelle dove è previsto il Rally, da due anni ulteriormente ferite: prima dalla siccità e poi dagli eventi climatici estremi di questa estate, che ha visto distrutti oltre trenta mila alberi, e per questo che a maggior ragione hanno bisogno di non subire ulteriori danni ma anzi di un recupero ambientale e forestale”.