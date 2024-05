Lambro sotto la prima soglia di guardia, riapre il parco di Monza (e tutte le strade)

Il Lambro è rientrato a un livello al di sotto della prima soglia di guardia e Monza dopo l'emergenza maltempo torna alla normalità.

Il livello idrometrico del fiume infatti si è attestato da ore intorno ai 130 cm e al termine della nuova riunione del COC – Centro operativo Comunale – di martedì mattina in sala Giunta, presieduta dal sindaco, Paolo Pilotto, si è deciso per la riapertura degli accessi del parco di Monza a partire dalle ore 14 del 21 maggio, di nuovo fruibile agli utenti.

Sempre dalle ore 14.00 verranno riaccesi i varchi ZTL spenti ieri sera per consentire ai cittadini di mettere in sicurezza le automobili per quanti risiedono nelle zone a rischio.

“In base all’allerta rosso emesso ieri da Regione Lombardia abbiamo messo in atto quanto previsto dal Piano di Emergenza Comunale”, sintetizza il Sindaco di Monza al termine dell’incontro. “Ringrazio di cuore i tecnici, gli operatori e i volontari che, per la seconda volta in pochi giorni, si sono mobilitati per proteggere la città e hanno fornito il proprio contributo professionale e di esperienza consentendo all’Amministrazione Comunale di prendere le decisioni più idonee nella gestione dell’emergenza annunciata”, ha concluso il Sindaco.