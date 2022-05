Treni storici in partenza anche da Monza: ecco quando e per dove

Un viaggio suggestivo con destinazione le bellezze storiche, naturalistiche e turistiche della Lombardia. Senza lo stress del traffico e del rientro in auto incolonnati. Anche la stazione di Monza sarà fermata del progetto treni storici, promosso dalla regione Lombardia e dalla Fondazione Ferrovie dello Stato. Per i prossimi mesi in programma un pacchetto turistico che prevede spostamenti per la Lombardia utilizzando il treno e, nelle destinazioni con i laghi, nel prezzo viene inserito anche il biglietto per l'attraversata in battello.

Gli itinerari

Per la stagione 2022, appena iniziata, è prevista l’attivazione di tre nuovi itinerari in aggiunta a quelli degli anni precedenti: Milano – Monza - Molteno – Lecco, Milano – Monza – Lecco – Colico, e Milano – Mortara. Ecco nel dettaglio tutti gli itinerari.

- Paratico (Sebino Express), da Milano e Bergamo al lago d'Iseo. È l'itinerario di più lunga tradizione, precedentemente gestito da un'associazione locale (FTI, Ferrovie Turistiche Italiane, o "Treno Blu")

-Como-Lecco (Lario Express) da Milano e Monza. È stato istituito dalla regione Lombardia nel 2019 ed è arricchito da un servizio di navigazione in coincidenza con il treno, svolto dal piroscafo storico Concordia, gestito dalla società di Navigazione Laghi

- Laveno da Milano e Gallarate. Introdotto con una corsa sperimentale nel 2020 e confermato dal 2021, in coincidenza con una crociera nel bacino Borromeo svolta dal piroscafo storico Piemonte, anch'esso gestito dalla società di Navigazione Laghi

- Molteno-Lecco da Milano e Monza. Introdotto con una corsa sperimentale nel 2021 in occasione del centenario della linea, e confermato nel 2022

- Lecco-Colico da Milano e Monza. Introdotto sperimentalmente nel 2022 per servire la sponda lecchese del lago (Varenna e Bellano)

- Mortara da Milano e Pavia: si tratta per il momento di una corsa singola, in occasione di una manifestazione locale a Mortara a fine maggio.

I treni che si fermano a Monza

Il treno storico Como-Lecco passerà e si fermerà a Monza il 5 giugno (con il treno in coincidenza del servizio di navigazione), il 26 giugno, il 3 luglio (con il treno senza locomotiva a vapore e con coincidenza del servizio di navigazione), il 18 settembre (con il treno in coincidenza con il servizio di navigazione). Il treno storico Molteno-Lecco con la sua caratteristica locomotiva a vapore farà sosta nuovamente a Monza il 9 ottobre. Infine la tratta Lecco-Colico si fermerà alla stazione di Monza domenica 8 maggio, il 10 luglio e il 4 settembre. Tutti i dettagli e i costi sul sito della Fondazione Ferrovie dello Stato.