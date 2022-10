Accoltellamento a Assago, nessun rinvio per la partita Monza-Bologna

Non sarà rinviata la partita Monza-Bologna. Sarà disputata come da calendario il 31 ottobre, lunedì, alle 20.45. A renderlo noto fonti della Lega della Serie A. La richiesta del rinvio era stata proposta dall'AC Monza dopo il terribile episodio di Assago dove anche il calciatore Pablo Marì è stato accoltellato.

Come data alternativa era stata pensata quella del 9 febbraio ma era troppo a ridosso con la partita di ritorno Bologna-Monza programmata per il 12 febbraio. Il Bologna non era a favore del rinvio e, quando si è ipotizzato di spostare la partita di un giorno o due, anche per dare tempo anche al calciatore spagnolo di uscire dall'ospedale, il club brianzolo ha ritenuto che questa soluzione non cambiava nulla rispetto alla conferma della data di lunedì.