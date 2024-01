Monza-Inter: come raggiungere lo stadio in auto senza rimanere bloccati nel traffico

Sabato 13 gennaio alle 20.45 all’U-Power Stadium si disputerà la partita Monza-Inter. Un match che richiamerà in città migliaia di tifosi. Che dovranno vedersela, non solo con i normali divieti per la viabilità, ma anche con la maxi voragine in viale Campania che già in questi giorni sta mettendo a dura prova la pazienza dei residenti, degli automobilisti e anche di coloro che lungo la via hanno un’attività commerciale.

Per la partita di sabato 13 gennaio, ad esclusione di aggiornamenti dell’ultimo minuto da definire con la questura, per i flussi di traffico provenienti da sud (Milano) è consigliato l'utilizzo della Tangenziale Nord / A52 con uscita Sant'Alessandro. I tecnici consigliano i seguenti percorsi alternativi per non intasare la zona limitrofa a viale Campania:

• per i veicoli provenienti da Nord e da Ovest e diretti in direzione Est (Libertà / Cederna / Sant'Albino) ovvero Brugherio / Sesto San Giovanni il percorso consigliato insiste sui seguenti assi: Virgilio / C. Battisti / G. Boccaccio / A. Cantore / Libertà / Stucchi

• per i veicoli provenienti da Nord e da Ovest e diretti a Milano/v.le Zara/Niguarda, proseguire diritto lungo viale Lombardia

• per gli attraversamenti est / ovest (e viceversa) per i flussi di traffico provenienti da sud (Milano) e da est (Agrate B.za) si consiglia di utilizzare la tangenziale nord / A52 con ingresso / uscita v.le Lombardia ovvero con uscita / ingresso Sant'Alessandro.

A questo link infine l’elenco dei divieti di transito e di sosta nei pressi dello stadio fin dalle 16.30 di sabato 13 gennaio fino al termine della manifestazione .