La piazza di Monza cambia aspetto: al via i lavori, cosa succede al parcheggio

Nella mattinata di oggi, 25 giugno, la posa della prima pietra. O meglio sarebbe dire la posa della prima rete di recinzione che delimiterà il cantiere che la renderà inaccessibile per almeno 90 giorni (pioggia permettendo).

Si parla di piazza Cambiaghi e dei lavori di risistemazione e riqualificazione da 1,2 milioni di euro che entro la fine di settembre regaleranno ai monzesi uno spazio tutto nuovo. Il risultato sarà infatti una piazza nella quale buche e avvallamenti saranno solo un lontano ricordo grazie al posizionamento dell'asfalto stampato e probabilmente più simile a una grande area pedonale con aree verdi e spazi di ritrovo e votata ad accogliere eventi e manifestazioni.

A spiegarlo è stato lo stesso sindaco Paolo Pilotto che, insieme al vicesindaco Egidio Longoni, all'assessore al Governo del Territorio Marco Lamperti, all'assessore al Commercio e al Marketing Territoriale Carlo Abbà e ai funzionari e tecnici del comune ha voluto essere presente per un sopralluogo prima della chiusura della piazza e dell'inizio dei lavori.

Il cantiere

"L'area di cantiere sarà totalmente inaccessibile e insieme alla forze di polizia abbiamo predisposto un programma per l'attenzionamento costante, così da impedire forzature alle porte d'accesso" ha spiegato Pilotto. Degli speciali corridoi garantiranno però il passaggio in sicurezza per l'ingresso e l'uscita dal parcheggio e per accedere alle attività commerciali e ai condomini che affacciano sulla piazza. Via Colombo che via Cernuschi resteranno percorribili sia dalle auto che dai pedoni.

Un ultimo corridoio permetterà infine di raggiungere Spalto Piodo.

Il progetto

Una sessantina di camion saranno al lavoro per trasportare via la vecchia pavimentazione. Contestualmente alla società Edilcentro, beneficiaria del diritto di superficie sull’autosilo interrato per 80 anni, potrà provvedere alla risistemazione dei giunti dello stesso.

"L'ingresso alla nuova piazza sarà caratterizzata da un ingresso a U con la sistemazione delle parti a verde e l'aggiunti di arredi sul lato di via Colombo - ha chiarito ancora il sindaco - Nei lavori è stata prevista anche la sistemazione delle colonnine per il mercato e il rifacimento dell'impianto elettrico. L'idea è quella di una piazza che possa fungere da luogo di aggregazione, più vivibile dai cittadini, che possa ospitare eventi culturali e musicali e in continuità con lo spazio di via Colombo".

Il mercato

Non appena finiti i lavori torneranno le 120 bancarelle del mercato. Come spiegato da Pilotto il "nuovo" mercato di piazza Cambiaghi potrà estendersi fino a via Colombo. "Le bancarelle potranno allargarsi e la novità è una conseguenza dei nuovi accordi dopo l'intesa raggiunta con la società Edilcentro e l'acquisizione da parte del comune di piazza Cambiaghi".

Nel frattempo il mercato settimanale del sabato si sposterà in via Pellettier mentre al giovedì l'alimentare sarà a Triante e quello non alimentare resterà in piazza Trento.

Il futuro dell'area

Il futuro di piazza Cambiaghi è ancora tutto da scrivere. "Certamente tornerà il mercato perché è l'obiettivo prioritario. In un secondo momento valuteremo se far tornare la piazza ad area di sosta di superficie, magari rivedendo l'assetto degli stalli in maniera più ordinata. Il piano per l'installazione della delle telecamere per la videosorveglianza unitamente al lavoro di prevenzione anti - degrado con le forze dell'ordine ci porta però a pensare a uno spazio che sia più fruibile per tutti i cittadini. Dunque rimanderemo la valutazione a un secondo momento".

A tal proposito, in accordo con i servizi sociali, il comune di si è fatto carico anche di un piano per far desistere dall'accampamento selvaggio i senzatetto, indirizzandoli ove possibile nelle strutture deputate all'accoglienza.

"Lavori in tempi record"

"È stato fatto uno straordinario lavoro anche dal punto di vista della tempistica - ha aggiunto Pilotto - la fase di acquisizione dell'area da parte del comune è andata infatti di pari passo con la fase progettuale e di reperimento dei fondi, permettendoci di guadagnare tempo".

Resta da capire, infine, cosa succederà nella porzione di area della piazza rimasta di proprietà del privato. Stando al pgt vigente potrebbe sorgere un zona commerciale sovrstata da alcuni piani edilizia residenziale. "Per quel che ci concerne come amministrazione, a scanso di equivoci, ribadiamo che quella è un'area privata e che nulla è stato dunque tolto ai cittadini, anche in termini di sosta".