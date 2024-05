In centinaia in piazza: è la Pasqua ortodossa in Brianza

In cammino con una candela accesa. Così centinaia di fedeli ortodossi ad Arcore, nella serata di sabato 4 maggio, hanno dato il via alla veglia di Pasqua. Domenica 5 maggio infatti si celebra la Pasqua Ortodossa che adotta un calendario differente da quello cristiano, cadendo circa un mese dopo. La comunità presieduta dal parroco Gabriel Popescusi si è data appuntamento fuori dal piazzale della Chiesa Ortodossa di Arcore, in piazza Durini, per una veglia di preghiera in attesa della Pasqua.

Fondata ufficialmente l'1 febbraio 2020, a causa del l'avvento della pandemia e delle restrizioni del coronavirus, per la parrocchia ortodossa romena di Arcore la prima celebrazione è avvenuta solo il 7 giugno 2020, in occasione della festa della Pentecoste. Sabato sera invece la parrocchia ha accolto centinaia e centinaia di fedeli, tutti con una candela in mano, un lumino che rappresenta anche uno dei simboli della Pasqua ortodossa: la luce della Resurrezione.