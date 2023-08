"A Monza non servono i militari, almeno non come quelli di Strade Sicure": parola di poliziotto

“Nelle strade di Monza e Brianza, ma non solo, possiamo metterci l'esercito, l'aeronautica, la marina. Ma è inutile nascondersi dietro il problema principale: l’incertezza del diritto. Sono problemi su cui è importante meditare, soprattutto alla luce della condizione attuale del nostro Paese in cui la sensazione generalizzata nei cittadini è che l'ordinamento giuridico non sia capace di realizzare pienamente i propri scopi”. A parlare alla redazione di MonzaToday è Pasquale Griesi, poliziotto brianzolo e segretario regionale della Fsp (Federazione sindacale di polizia) alla vigilia dell’operazione “Strade Sicure”.

Dove andranno i militari

Da venerdì 1 settembre in Brianza arriveranno 15 militari dell’esercito che verranno impiegati nelle stazioni di Monza, Seregno e Lissone, oltre che nelle principali piazze del centro del capoluogo, soprattutto nelle ore serali. Un annuncio accolto con plauso da diverse parti politiche, e anche dall’assessore alla Sicurezza di Monza Ambrogio Moccia, ma sul cui impiego il noto poliziotto brianzolo (spesso intervistato anche dalle tv nazionali in tema di sicurezza e di problemi delle forze dell’ordine) solleva parecchie perplessità. “Ben vengano nuove forze in città e in provincia, ma non impiegate come succede oggi”, è il suo pensiero. “L’Operazione Strade Sicure avrà davvero un significato quando i militari dell’esercito diventeranno agenti di polizia giudiziaria - spiega Griesi -. Ad oggi, altrimenti, la loro presenza sarà solo un deterrente per i malintenzionati. L’operazione Strade Sicure avrebbe davvero un senso se venissero impiegati più agenti della polizia di Stato, invece di semplici agenti di pubblica sicurezza”. Una distinzione fondamentale per Griesi.

I compiti dei militari

I 15 militari che dall’1 settembre saranno nelle piazze di Monza e nelle stazioni del capoluogo, di Lissone e di Seregno hanno mansioni ben precise e più limitanti rispetto a quanto immaginano i cittadini. “Per esempio non potranno fermare le persone, non potranno redigere atti - prosegue -. Questi, infatti, sono compiti che spettano solo agli agenti di polizia giudiziaria. E loro non lo sono”. Divise in piazze che certamente saranno un prezioso contributo di presidio, ma per il segretario regionale Fsp (oltre che agente della polizia di Stato impegnato quotidianamente in prima linea) bisogna fare qualcosa di più. “Il problema, infatti, è che in caso di necessità i militari dovranno comunque chiedere l’intervento di polizia di Stato, carabinieri e finanza.

"Lavoro in più per carabinieri e polizia"

A questo punto sarà un lavoro in più per gli agenti e per i colleghi dell’Arma che, già in sott’organico dovranno correre da una parte all’altra in caso di richiesta di intervento”. Griesi, quindi, invita il Governo a rivedere non solo l’operazione “Strade Sicure”, ma soprattutto il ruolo dei militari. “Bisogna farli diventare agenti di polizia giudiziaria, con tutti gli onori e gli onori di questo nuovo incarico. Ricevono uno stipendio di oltre mille euro superiore a quello di un normale agente della polizia di Stato o carabiniere in servizio nelle strade della città, perché i militari che vengono arruolati per l’Operazione Strade Sicure come se fossero in missione all’estero. È quindi necessario che, per compiere appieno questo loro delicato incarico, in mezzo alle strade che, soprattutto in alcuni orari e in alcune zone diventano pericolose, possano davvero essere autonomi e intervenire immediatamente". Griesi conclude lanciando una provocazione: "Prima di impiegarli nell'Operazione Strade Sicure facciamogli fare un anno di corso come poliziotti o carabinieri, e diamogli la qualifica di agenti di polizia giudiziaria".