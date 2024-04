Una passeggiata in mezzo alla natura dove poi arriverà Pedemontana

Il Comitato Ferma Ecomostro D-Breve organizza per il 21 aprile una camminata alla scoperta di una parte poco frequentata, ma altrettanto bella, del Parco P.A.N.E. L’appuntamento è per il 21 aprile, alle 9, a Vimercate con ritrovo nel parcheggio di via Mameli.

Una mattina in mezzo alla natura: un percorso di 9,5 km (che durerà circa 3 ore) e che in più punti si intersecherà col percorso di Pedemontana. In caso di maltempo l’evento verrà rinviato a data da destinarsi. Per chi desidera partire a piedi direttamente da Vimercate il ritrovo è fissato alle 8.40 in via Garibaldi. Per informazioni e per confermare la propria adesione è possibile inviare un’email a fermaecomostrod@gmail.com