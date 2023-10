Una passeggiata tra i sentieri della Brianza dove verrà realizzata la grande autostrada

Una camminata in un angolo suggestivo della Brianza tra i sentieri campestri raggiungendo l’Adda. Un angolo verde che potrebbe scomparire se verrà realizzata la Variante della Tratta D di Pedemontana. Per far conoscere questo angolo della Brianza il Comitato Ferma ecomostro D Breve Pedemontana. ha organizzato questa camminata L’appuntamento è per domenica 15 ottobre alle 8.30 a Vimercate in piazza Unità d’Italia da dove partirà la camminata alla scoperta dell’antica Via Veteri de Tritio.

“Una camminata guidata con i gruppi di cammino del territorio alla scoperta di un tratto dell’antica Via Veteri De Tritio (la vecchia strada di Trezzo), ora un sentiero campestre, un tempo una importante strada che probabilmente già in epoca romana collegava l’Est Vimercatese, partendo dal ponte di San Rocco di Vimercate d’epoca romana, fino all’attraversamento del fiume Adda a Trezzo sull’Adda – spiegano gli organizzatori -. Il sentiero che percorreremo è minacciato dalla tratta D di Pedemontana che se approvata dal Ministero cancellerà definitivamente l’antica strada e la sua storia, vanificando anche il contributo che la stessa Regione Lombardia ha destinato al parco agricolo PANE proprio per il recupero di questo importante collegamento del territorio.