A Monza è nata la passeggiata dell'arte e del design, tra gioielli (anche) da mangiare

La Design Week sbarca anche a Monza con la creazione di un percorso pedonale tra arte e gioielli. Anche da gustare. Si chiama “The walking jewel: un viaggio tra arte e bellezza” la rassegna di appuntamenti tra cultura, arte e buon cibo ideata da Matteo Perego – architetto e anima dell’Amerigo Concept Store, una sorta di hub creativo che da anni ospita oggetti unici realizzati da designer e artigiani – e dall’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Monza e Brianza.

Una passeggiata tra design e gusto

Si tratta di un tour (da 13 al 21 aprile) dove è possibile scoprire e ammirare alcuni dei tesori storici e artistici della città; ma al tempo stesso fare shopping nelle boutique più esclusive che per l’occasione si trasformeranno anche in gallerie dove ammirare le opere d’arte della giovane artista Alice Crepaldi. Ma ci sarà spazio anche per il buon cibo dove assaporare proposte gourmet ispirate al mondo del design, e sorseggiare un cocktail pensato appositamente per l’evento. Un percorso che partirà dalla Villa Reale di Monza fino al Duomo, passando per i Boschetti Reali, via Carlo Alberto, piazza Carrobiolo, la piazzetta di San Pietro Martire, l’Arengario fino ad arrivare appunto alla basilica monzese. La passeggiata prende il nome proprio dalla collezione dell’artista Alice Crepaldi, dove si uniscono il movimento e l’abilità nella lavorazione del metallo, al gioiello che ne scaturisce abbinandolo alla tradizionale lavorazione del vetro di Murano.

Il programma

Il debutto sarà il 13 aprile alle 17 da Amerigo Concep Store (via Carlo Alberto) con l’inaugurazione della mostra di Alice Crepaldi e la live performance R-I-S-P-E-T-T-A di caludia Rordorf. Per tutta la settimana, invece, all’Hotel de la Ville sarà possibile gustare “jewels in tapas” un’esperienza gastronomica unica dove il barman Davide Rivolta e lo chef Fabio Silva hanno creato un abbinamento ad hoc di drink e tapas ispirati proprio alla Design Week. Invece nella boutique Pozzi Lei (via Carlo Alberto) le vetrine di trasformeranno in “Walking Jewel Pantone” dove i capi di moda diventeranno vere e proprie opere d’arte e di design. Invece il 19 aprile dalle 18 al Saint Monza Restaurant ci sarà la presentazione del cocktail ispirato alla Design Week. Infine nella sede dell’Ordine degli architetti (via Zucchi 25) il 16 aprile alle 19 verrà inaugurata la mostra fotografica “Parco, prospettive, ecologie urbane possibili”, scatti fotografici di Alessandro Villa. Poi il 17 aprile alle 17 Alice Crepaldi presenterà le sue opere e la sua tecnica.

Come nasce il progetto

“Un progetto pionieristico quella della The Walking Jewel - come hanno ricordato Matteo Perego e Michela Locati, presidente dell’Ordine degli architetti di Monza e Brianza, promotori dell’iniziativa -. Un percorso che valorizza il territorio, la sua arte, il suo design, i giovani talenti. Creando rete anche con le istituzioni e le associazioni. Una passeggiata respirando il clima della design week, ma declinato alla modalità più rilassante e tranquilla che si respira a Monza”. Un progetto che gli ideatori si augurano di poter proseguire nel corso degli anni, con nuovi appuntamenti e attività.

Il sostegno delle istituzioni

Un progetto che nel frattempo ha accolto anche il favore e l’appoggio delle istituzioni. In primi della Regione Lombardia con la consigliera Alessia Villa “La Brianza è spesso ricordata per le imprese e per il lavoro; ma con questo evento impariamo anche a valorizzarla per la bellezza e per l’arte”. Una dimensione culturale della città e del territorio ricordata anche dal consigliere provinciale Massimiliano Longo (ex assessore alla Cultura e al Marketing durante la giunta Allevi): “La Design Week porta un introito di oltre 220milioni di euro e Monza non poteva rimanere fuori. Questo è un progetto importante e innovativo”. Anche il Comune di Monza ha immediatamente abbracciato e promosso l’evento: sia da un punto di vista di marketing territoriale con l’assessore Carlo Abbà che ha ricordato “nelle attività commerciali c’è grande fermento. Inizia per Monza la stagione dei grandi eventi con un giugno pieno di attività”, anticipando proprio in occasione della lunga settimana della “The Walking Jewel” anche una serie di eventi in centro per l’Italia Motor Week ispirata al tema della sicurezza. A premiare l’iniziativa anche l’assessore alla Cultura Arianna Bettin che ha ricordato che “il Comune sostiene questi progetti in rete e che questo lavorare di ibridazioni del sapere trova a Monza un terreno fertile”. Un progetto che si potrebbe declinare anche a livello più ampio “abbinando anche la possibilità di raccontare i tesori artistici che lungo il percorso è possibile visitare”, ha proposto Elena Colombo presidente della delegazione del FAI di Monza.