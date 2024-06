È finalmente pronta per essere posata la nuova passerella ciclopedonale a scavalco di viale Fulvio Testi, importante arteria stradale nel territorio - che da viale Romagna a Cinisello Balsamo raggiungerà viale Casiraghi nel territorio di Sesto San Giovanni.

Anas a tal proposito ha emesso un’ordinanza di chiusura al traffico veicolare del tratto interessato dalle operazioni di varo con precisazioni anche sul traffico veicolare verso Monza. Il traffico sarà interdetto tra le 20 di giovedì 13 giugno e le 6 di venerdì 14 giugno dal km 8+800 al km 7+600. Nella notte infatti verrà issata la camapta del ponte lunga 63 metri.

Nel dettaglio, l’ordinanza prevede, per chi viaggia in direzione Milano: la chiusura della carreggiata sud con uscita obbligatoria in via Matteotti nel comune di Cinisello Balsamo, dal km 8+800 al km 7+600. Il traffico diretto a Milano sarà deviato sulle vie comunali seguendo il seguente percorso: uscita obbligatoria via Matteotti, proseguimento sulla via Stalingrado e rientro in S.S. 36 al km 7+600.

Per chi viaggia in direzione Monza: chiusura della carreggiata nord con uscita obbligatoria in viale Pier Paolo Pasolini. Il traffico diretto a Monza sarà deviato sulle vie comunali seguendo il seguente percorso: uscita obbligatoria in viale Pier Paolo Pasolini, proseguimento sulle vie Fratelli Gracchi, Cesare Cantù e rientro in S.S. 36 al km 8+600.